Macron lázálma: egy 64 éves nőnek még végig kell táncolnia egy balettelőadást

Az amerikai elnök ügyvédje impeachment-eljárást akarta hitelteleníteni.

Rudy Giuliani, Trump amerikai elnök ügyvédje és tanácsosa sikerrel kiborította az amerikai zsidó közösséget, amikor durván nekiment Soros Györgynek, írja az index.hu . A mondás így hangzik: Soros szinte nem is zsidó, én inkább vagyok zsidó mint Soros. Nem is jár templomba, zsinagógába. Nem tagja egyik zsinagógának sem, nem támogatja Izraelt, Izrael ellensége. Giuliani a New York magazinnak adott interjúban dobta le a "nem is zsidó" bombát, amikor arról beszélt, hogy az (azóta megindított) impeachment-eljárás előkészítő szakaszában Trump ellen valló Marie Yovanovitchot, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai nagykövetét szerinte Soros irányítja a háttérből.