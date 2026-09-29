A legfőbb párizsi repülőtér egyik termináljának bejáratát is lezárták a Macron-féle nyugdíjreform ellen tüntetők

A tüntetők haragját felkorbácsolta a kormány múlt heti döntése arról, hogy a reformot az alkotmány 49. pont 3. cikkelyének alkalmazása révén szavazás nélkül nyomják át a törvényhozáson. Ezenkívül Macron megjegyzései sem éppen nyugtatták meg a kedélyeket. Az elnök ráadásul egy ponton egyenesen a Capitolium ostromához hasonlította a tiltakozásokat.