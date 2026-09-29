A kormánypárt vezetőjének kora őszi kongresszusi felszólalása mindig rendkívüli és nagy várakozással kísért esemény, Andy Burnham átfogó politikai változásokat meghirdető, mozgósító, érzelmes pillanatokat is tartalmazó orátori remeklésével bemutatta kedden, milyen országot akar felépíteni a Sir Keir Starmer utáni Munkáspárt.
Lecornu kormányának gyors bukása valóságos „pszichodrámává” vált a francia politikában, elsősorban Emmanuel Macron számára.
A nyugdíjrendszer reformjára vonatkozó javaslatok egy része a mostani úgynevezett felosztó-kirovó rendszer helyett valamilyen más európai országban használt rendszer bevezetését ajánlja.
A magyar kabinetnek az Európai Bizottságnak tett vállalások szerint idén márciusig 31-ig kellett volna társadalmi egyeztetésre bocsátania a nyugdíjreform kereteit.
A szakértői jelentésről nem tudni, a társadalmi egyeztetés pedig nem történt meg.
Relatív és abszolút elszegényedés vár azokra, akiket a sors hosszú élettel áld meg, és csak a nyugdíjukra számíthatnak.
Az Országos Nyugdíjas Parlament most a Momentum képviselőjét kérte meg arra, tudja meg, milyen elven működik a nyugdíjrendszer, és várható-e az ellátások bruttósítása.
A módosítás valószínűleg uniós források nélkül is elkerülhetetlen.
Újra kívánja indítani elnökségét az Alkotmánytanács őt támogató pénteki döntése után Emmanuel Macron. A francia elnöknek nehéz lesz lecsillapítani a társadalmi elégedetlenséget.
Ez volt az utolsó akadály a hatályba lépése előtt. A testület elutasította az ügyben tartandó népszavazási kezdeményezést.
Bár még kedden is óriási tömegek vonultak utcára Párizsban és több vidéki városban, a nyugdíjkorhatárt 62-ről 64-re emelő reform elleni általános tiltakozás veszített erejéből.
Franciaországban az utóbbi napokban heves, erőszakcselekményekbe torkolló tiltakozó megmozdulások voltak a nyugdíjrendszer módosítása miatt.
III. Károly brit király franciaországi útját is érinthetik a demonstrációk.
Macron Megbénult és lángba borult Franciaország a nyugdíjreform ellen szervezett országos sztrájk kilencedik napján. Az elnök szerdai televíziós beszéde olaj volt a tűzre.
A francia elnök szerint az intézkedést még az év vége előtt be kell vezetni. Nagyon nehéz évek elé néz.
A tüntetők haragját felkorbácsolta a kormány múlt heti döntése arról, hogy a reformot az alkotmány 49. pont 3. cikkelyének alkalmazása révén szavazás nélkül nyomják át a törvényhozáson. Ezenkívül Macron megjegyzései sem éppen nyugtatták meg a kedélyeket. Az elnök ráadásul egy ponton egyenesen a Capitolium ostromához hasonlította a tiltakozásokat.
Újabb összecsapások törtek ki Párizsban nem sokkal azután, hogy elbuktak a francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok. A nyugdíjreform miatt feldühödött tüntetők felgyújtották az utcákon a szemétkupacokat, amelyek a szemétszállítók sztrájkja miatt mintegy két hete begyűjtetlenül hevernek az utcákon. Legalább száz embert letartóztattak.
Az egyik bizalmatlansági indítvány elfogadásához mindössze kilenc szavazat hiányzott. A nyugdíjreform miatt feldühödött tüntetők felgyújtották az utcákon a szemétkupacokat, amelyek a szemétszállítók sztrájkja miatt mintegy két hete begyűjtetlenül hevernek az utcákon. Legalább 101 embert letartóztattak.
Kilenc szavazat hiányzott, a kabinet az ellenzék megosztottságának köszönheti a maradását.
Ha a kettő közül valamelyik az előjelek ellenére átmegy, nem Emmanuel Macron, csak a kormánya bukik, az elnökre pedig úgy várhat előrehozott választás és egy új kormány alakítása, hogy a népszerűsége a 2019 óta nem látott mélypontra, 28 százalékra süllyedt.
Spanyolországban van Európa egyik leggyorsabban öregedő népessége, és a társadalmat régóta kiugróan magas, mintegy 30 százalékos ifjúsági munkanélküliség sújtja.
A hírre több százezres spontán tüntetés kezdődött.
Elfogadta a vitatott jogszabályról szóló törvényjavaslatot a francia szenátus, miközben ismét százezrek tüntettek. A képviselőház zárószavazása csütörtökön lesz.
Kedden újabb tiltakozó akciót tartanak a francia nyugdíjreform ellen. Eddig két megatüntetést rendeztek, februárban pedig még a mai tüntetések kívül 11-én, szombaton vonulnak utcára az emberek. Emmanuel Macron elnök azonban nem akar meghátrálni, elvileg nincs vesztenivalója, harmadszor úgysem választhatják újra, de bő négy év még hátra van államfői megbízatásából, s aligha akarja azt, hogy – ahogy ez a leköszönő elnököket általában is fenyegetni szokta – „béna kacsává” váljon.