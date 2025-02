Amikor a nappali a Bolsoj

Igor Tsvirko, a világhírű Bolsoj vezető szólistája táncolt már szinte minden említésre méltó színpadon, korábban Budapesten is, ám most neki is ki kellett lépnie a komfortzónájából. A koronavírus-járvány miatt az oroszországi kulturális intézmények is bezártak, ám ez nem ok arra, hogy hónapokig ne próbáljon. Margarita Shrainer szólótáncossal egy moszkvai lakásban próbálnak, ha enyhülnek a korlátozások, újra kiugró formában léphessenek színpadra.