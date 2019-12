Akasztásbiztos lesz a Nyírő új, kétmilliárdos pszichiátriai részlege

Az ágyakat a padlóhoz rögzítik, de a pingpongasztalnak is bírnia kell a strapát a „High security" besorolású épületben.

Összesen 2,82 milliárdért vállalta a Laterex Zrt., hogy két épületszárnyat felújítanak, egyet pedig teljesen újjáépítenek a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (a továbbiakban Nyírő OPAI) területén. Ez 714 millió forinttal több az eredetileg tervezett árnál - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, vagyis a TED-ből . Az építkezés során felújítják a Nyírő OPAI pszichiátriai tömbjének 29 fürdőhelyiségét, valamint az épület teljes hűtési rendszerét, de több mint 2100 négyzetméteren felújítják, új nyílászárókkal és villamos és gépészeti rendszerrel látják el az addiktológiai épületet is.

Osztályon felüli elmeosztály

A legérdekesebb és legdrágább beruházás azonban az „Új építésű Magas biztonsági fokozatú pszichiátria- High Security” tömbje lesz, amit a régi épületszárny ledózerolása után, annak helyén húznak majd fel – itt mutatkozik a legnagyobb különbség a vélt és valós árak között, hiszen a Laterex 1,46 milliárd helyett 2 milliárd forintért építi meg az új tömböt. Az épület terveit a Napi.hu szerint egyébként 90 millióért készítette el a új Puskás stadiont is tervező Középülettervező Zrt. (Közti).

A High Security-részlegben az ön- és közveszélyes pszichiátriai betegeket kezelik majd, és ennek megfelelően figyelnek a biztonságra is: a tender szerint, az 1860 négyzetméteres hasznos alapterületű épületnek teljes egészében vandál-, akasztás-, és szökésbiztos kialakításúnak kell lennie, vagyis a Laterex ehhez kell majd igazítsa a belsőépítészeti és gépészeti kivitelezést.

Az ÁEEK vandálbiztos pingpongasztalokat, masszív, padlóba fúrt ágyakat rendelt meg a kivitelezőtől, hangsúlyozva, hogy nem lehet rés az ágy és padló, valamint az ágy és fal között.

A tömbben ugyanakkor lesz majd tornaterem is, a betegek pedig kültéri fitneszeszközöket is használhatnak. Az óvatosság nem csak az eszközökre terjed ki: Németh Attila intézetigazgató egy februári sajtóeseményen elmondta, az itt dolgozó profi teamnél csak alapelvárás, hogy pszichiátriai szakápolók legyenek – meg is kell tudniuk védeni önmagukat, és profin kell kommunikáljanak, hogy az ápoltak ne váljanak agresszívvá.

Minden munkát a Laterex vitt