Bezár a Nyírőben a belgyógyászat fele

A súlyos orvoshiány miatt a Nyírő Gyula Kórház kénytelen a nyárra bezárni a belgyógyászati osztálya felét, az ellátáshoz a Honvédkórháztól kap segítséget az intézmény – tudta meg a Magyar Nemzet egy neve elhallgatását kérő kórházi dolgozótól.