Az erről szóló petíció aláírói között osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek is vannak.
Magyarországon csak 2023 első felében több mint 24 Covid-variánst azonosítottak a szennyvízben.
Klienseiknek és hozzátartozóiknak az osztály dolgozói december 14-től személyes és online konzultációk formájában egyaránt segítenek a felépüléssel és visszaeséssel kapcsolatos kérdésekben és elakadásokban.
Az ágyakat a padlóhoz rögzítik, de a pingpongasztalnak is bírnia kell a strapát a „High security" besorolású épületben.
A súlyos orvoshiány miatt a Nyírő Gyula Kórház kénytelen a nyárra bezárni a belgyógyászati osztálya felét, az ellátáshoz a Honvédkórháztól kap segítséget az intézmény – tudta meg a Magyar Nemzet egy neve elhallgatását kérő kórházi dolgozótól.