Törökország betiltotta a Wikipediát, de az alkotmánybíróság szerint jogsértően

A Krím-félsziget maradt az orosz elnök nacionalista propagandájának központi eleme. Ukrajna pert indított a szárazföldi összeköttetést megvalósító gigaprojekt provokatív befejezése kapcsán.

Áthaladt az első vonat az Oroszország és az Ukrajnától elcsatolt Krím-félsziget közötti szárazföldi összeköttetést megvalósító Kercsi hídon. Ezzel kiteljesedett Vlagyimir Putyin álma, a félszigetet az orosz nagyközönség számára is közvetlenül elérhetővé tették - immár nemcsak autóval, hanem vonattal is. A Szentpétervárról indult szerelvény szerdán futott be a Krímbe, a híd vasúti részét hétfőn Putyin látványos és ünnepélyes keretek között avatta fel . Az autósforgalom számára már 2018 májusában átadott 19 kilométeres hídon ezúttal egy sínbusz vezetői kabinjában érkezett az orosz elnök, megnyitva ezzel az objektumot a vasúti közlekedés előtt is. Az ukrán ügyészség az első személyvonat érkezése után azonnal büntetőeljárást indított, a kijevi főügyész indoklása szerint azért, mert a szerelvény illegálisan lépte át Ukrajna nemzetközileg elismert határát. Az Európai Unió külügyi szolgálata tiltakozó jegyzékben közölte, hogy a Kercsi-szoros két partját összekötő kercsi híd vasútpályájának felavatása Ukrajna önállóságának és területi egységének ismételt megsértése Oroszország részéről, újabb lépés az illegálisan annektált félsziget kényszerű orosz integrációja felé. Mivel az orosz szárazföld és az Ukrajnától elcsatolt félsziget szárazföldi összeköttetését biztosító, a Kercsi szoroson átívelő híd korlátozza a hajók átjutását az Azovi-tengeren található ukrán kikötőkbe, az EU egyben újra felszólította Oroszországot, hogy a nemzetközi tengerjoggal összhangban biztosítsa az akadálytalan és szabad áthaladást a Kercsi-szoroson.

Oroszország és Ukrajna a római katolikusok kivételével nem most ünnepeli a karácsonyt, hanem az ortodox rítus szerint, azaz január 6-án. A „katolikus karácsony” mindkét oldalon eseménnyel telített volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is tiltakozott Putyin krími látogatása miatt. A komikusból lett ukrán államfő kis belpolitikai sikert is fel tud mutatni, ugyanis újabb, az év végéig végrehajtandó fogolycseréről született megállapodás Ukrajna és a Donyec-medencei szakadárok között. A konkrét egyezség a kelet-ukrajnai válság rendezésével foglalkozó minszki - Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló - kontaktcsoport keretében jött létre, miután az elvekről a “normandiai négyek” vagyis Ukrajna, Oroszország, Franciaország és Németország december 9-i párizsi csúcstalálkozóján született megállapodás. Oroszországban csütörtökön ismét letartóztatták a Putyin legismertebb ellenfelének számító Alekszej Navalnijt, miután a politikus szerdán Twitteren jelentette be, hogy a hatóságok „elrabolták” egyik munkatársát, Ruszlan Savedinovot. Az ellenzéki körök ellen az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmazott rajtaütésszerű házkutatás után az északi tengeren lévő Novaja Zemljára szállították kötelező katonai szolgálata letöltésére. Navalnij szerint munkatársára az ügyében született bírósági döntés után alig néhány órával, éjszaka törték rá az ajtót, majd repülőre ültették és politikai fogolyként szállították el rendőri felügyelettel. A hatóságok ezt közleményben cáfolták, szerintük Savedinov túl hosszú ideje húzta ki magát a kötelező szolgálat alól és besorozása törvényszerűen történt. Oroszországban 27 éves korig kötelező az egy éves sorkatonaság. Navalnij és korrupcióellenes alapítványa többek között ez ellen is küzd, mivel a sorkatonaság mára már a büntetésvégrehajtás egyik formájává vált.