A neves matematikus jelzése indította el a lavinát, az érintett már nem szerkesztheti az internetes lexikont.
Majdnem három év után talán újra elérhető lesz az online enciklopédia.
Jimmy Wales, a Wikipedia internetes lexikon társalapítója új közösségi portált indított. Reményei szerint legyőzi majd a szerinte kattintásvadász és félrevezető hírekkel megtűzdelt Facebookot.
A WT:Social nevű portál már pár hete működik, de Jimmy Wales csak szerdán számolt be róla a nyilvánosság előtt.
Teljesen blokkolták a Wikipedia online enciklopédia oldalait a kínai cenzorok az 1989-es Tienanmen téri események harmincadik évfordulójának közeledtével - közölték szerdán hírügynökségek.
A Wikipédia a világ legnépszerűbb adatbázisává vált. Megbízhatóságát azonban többen kétségbe vonják.
„Nem tájékoztat, hanem propagál” – mondják a radikális mozgalom önmagáról írt szócikkéről a törlést támogatók. Az ellenérv szerint nem törölni kellene, hanem kijavítani.
A Wikipédia szerkesztői úgy döntöttek, hogy megtiltják a Daily Mail napilap forrásként való használatát weboldalaikon, és csak rendkívüli esetben fogadják el, mondván a brit lapkiadó csoport "általánosságban megbízhatatlan".
A kormánynak 4 milliárd forintért készített Századvég-elemzésekben bár gondoltak figyeltek arra, hogy ne keveredhessenek plágiumbotrányba, azért a 28 ezer oldalas dokumentumcsomagban vannak gyanús elemek. A VS szúrta ki, hogy a kormányközeli cég előszeretettel használta a Wikipédiát, vagy egyszerűen csak az Internet címszót, mint forrást, és jó pár szöveg erősen hasonlított más tanulmányok mondataira.
Orbán Gáspár levelet írt a Wikipédia internetes lexikon szerkesztőinek, amelyben arra kérte őket, töröljék a róla szóló bejegyzést - írja az origo.hu.
Új, „megbízhatóbb” Wikipediát kíván indítani Oroszország. A Borisz Jelcinről elnevezett könyvtár illetékesei szerint az orosz enciklopédia részletesebb is lesz a Wikinél.
Az internet-korszak egyik nagy vívmányának tartják a Wikipediát, amelyet elvben mindenki írhat, szerkeszthet. A legnagyobb közösségi lexikon-portált ma már 100 milliók használják a legkülönbözőbb információkhoz. Ellenben éppen azért, mert nagyon sok gazdája van, sokan tartják megbízhatatlan forrásnak. És bizony, van, hogy ez a megbízhatatlanság életveszélyessé is válhat.
Átírták a Liverpool szlovák középhátvédje, Martin Skrtel Wikipedia oldalát, miután a válogatott játékos múlt héten úgy foglalt állást, hogy Robert Fico miniszterelnökre kíván szavazni az elnökválasztáson. Mint a bumm.sk közli, Skrtel a videóban elmondta: azért tartja rokonszenvesnek a miniszterelnököt, mert kormányzása idején indult a stadionrekonstrukciós program. Emellett focistaként a kemény és tisztességes versenyt szereti, márpedig szerinte Fico ezek szellemében végzi munkáját, ezért úgy véli, jó államfő lenne a kormányfőből.