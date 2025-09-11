Ne bízzuk egészségünket a Wikipediára!

Az internet-korszak egyik nagy vívmányának tartják a Wikipediát, amelyet elvben mindenki írhat, szerkeszthet. A legnagyobb közösségi lexikon-portált ma már 100 milliók használják a legkülönbözőbb információkhoz. Ellenben éppen azért, mert nagyon sok gazdája van, sokan tartják megbízhatatlan forrásnak. És bizony, van, hogy ez a megbízhatatlanság életveszélyessé is válhat.