Az erkölcstelen hatalom

A hitről és a nőkről is felszínes, ám roppant keresztény-konzervatív közhelyekben gondolkodó fideszes propagátorok elégedetten dőlhettek hátra, amikor végre eszükbe jutott a nagy évvégi bejelentés. Hát persze. Legyen ingyenes a meddőségi kezelés: ez nemcsak a sok kis magyar születését sürgető kormányprogramhoz passzol, hanem megvan a kellő karácsonyi stichje is.

Mi pedig sem ünneprontók nem akarunk lenni, sem bagatellizálni nem szeretnénk a problémát, de arra azért felhívnánk a figyelmet: ezzel még semmi sincsen megoldva. Kétségkívül józan és bölcs döntés, hogy végre megszüntetik a mesterséges megtermékenyítés teljesítményvolumen-korlátját, magyarán aki kér ilyen beavatkozást, az meg is kapja a társadalombiztosítástól, mert így évente akár tízezer várt és óhajtott baba is megszülethet. (Kásler Miklós persze 150 ezer meddő párt említett, de ez azért nem úgy megy, hogy benyomjuk a gombot, és megugrik a születésszám: közöttük értelemszerűen ott vannak az örökbefogadást választók és a gyermekről végül lemondók is.)

Ne tegyünk azonban úgy, mintha ma Magyarországon száz élveszületésre nem jutna negyven abortusz – egy év alatt százezer megszületett gyermekre tehát negyvenezer. És ne hallgassunk arról, hogy ennek az a legfőbb oka: a kormány nemcsak a fiatalok felvilágosítását szabotálja következetesen, hanem szemforgató nemtörődömséggel megtagadja a fogamzásgátlók tb-támogatását is, kamasztól és felnőttől, szegénytől és gazdagtól egyaránt. Amivel bizonyára szülésre kényszerít jó néhány nőt, aki már a pirulát sem engedhette meg magának, de leginkább az abortusz veszélyei közé lök (hiszen csak a műtéti megoldást engedélyezi) még többeket, akik egyszerűen csak maguk ütemeznék az életüket.

Lát itt valaki okot a hálaénekre?