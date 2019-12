Zenei és üzleti tehetségek - ahogyan a kormány elismeri

A Virtuózok is nyertese az év végi pénzosztásnak. A televíziós tehetségkutatóból alakult program 800 millió forintot kap, miközben országos hangszerfejlesztésre összesen 1 milliárd jut.

Habár a december elején– vélhetően a kiszivárogtatás után kialakult felháborodás miatt - jelentősen változott az elfogadásáig, egyik javaslata pontosan úgy valósul meg, ahogy a fideszes politikusok szerint „kilopott” változatban szerepelt. A december 11-én végül elfogadott törvényben nem esik szó róla, de a december 23-i Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok 800 millió forint támogatást kapnak. A Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató televízióműsor 2014-ben indult az M1-en, azóta még négy évadot láthattak a nézők. A jelentkezők három korcsoportra bontva versenyeznek, öt tagú zsűri – a legutóbbi két szezonban Balázs János, Batta András, Kesselyák Gergely, Miklósa Erika és Várdai István - választja közülük a legjobbakat, a fődíjasról a közönség dönt. A felfedezett fiatal muzsikusok rendszeres koncertlehetőséghez, külföldi szereplésekhez és mesterkurzusokhoz, mentoráláshoz, ösztöndíjhoz jutnak az alapítvány segítségével. A műsor komoly nemzetközi figyelmet kapott és a művészi mellett üzleti sikereket is aratott. Az ötletgazda és licenctulajdonos Peller Mariann cégéhez csatlakozott két zsűritag, Batta András, és Miklósa Erika, tavaly tavasszal Angliában jegyezték be a többi között Placido Domingoval közös vállalatot, amelybe néhány hónappal később befektetőként beszállt a magyar származású, venezuelai üzletasszony, Bárdossy Mária de Weisz, részvényesként Peter Draper a Manchester United korábbi marketingfőnöke és Szabó Stein Imre, a Zeneakadémia korábbi kommunikációs igazgatója is. Ez a cég, a Virtuosos Holding Ltd. rendelkezik a magyar klasszikus zenei tehetségkutató műsor nemzetközi jogaival. A műsor az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Dél-Amerika meghódítására készül. A kiszivárgott törvényjavaslat az idén februárban alakult Virtuózok Kamaraegyüttes zenei és személyiségfejlesztő hatását említi, kiemelve az együttműködés, a közösségi kommunikáció és az empátia kialakítását az egyébként „egymástól elszigetelten gyakorló, magányos műhelymunkához szokott gyermekek” esetében. Külön ír a Kis Virtuózok Alapítványról, amely zenei tehetségek felfedezésével, szakmai fejlődésük kísérésével, hangszer, gyakorlási lehetőségek, nemzetközi tanárok meghívásával, nemzetközi koncertek szervezésével foglalkozik. Ezek a Magyarországon már a XVIII. század közepe óta szerveződő zeneoktatás feladatai is. A több mint ötszáz alap- és középfokú zeneiskola több mint kétszázötvenezer 5-23 éves kor közötti fiatalt képez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018-ban három, 2019-ben három, jövőre egymilliárd forintot biztosít hangszercserére. Két, hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó alapítvány pedig alig több mint félmilliárdot kapott tavaly a központi költségvetésből. Az elsősorban roma zenei tehetségek képzésével foglalkozó, nyolc éve alapított Snétberger Alapítvány a központi költségvetésből 157 millió forintot; a négy évvel ezelőtt létrejött, országszerte 21 helyszínen 1800 gyereket oktató Symphonia Alapítvány 351 millió forint állami támogatáshoz jutott 2018-ban. A Virtuózoknak jutó összeg 63 százalékához.