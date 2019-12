Fenyegetéssel érnék el a kórházak, hogy ne készüljön több kép az egészségügy lesújtó valóságáról

Több helyen is táblák fenyegetik jogi lépésekkel az intézmények "jó hírnevének" megsértőit.



Felirat figyelmeztet több kórházban is arra, hogy perrel találhatja szemben magát az, aki fényképelet közöl az intézmények lesújtó állapotairól, írja a 444.hu . A portál két intézményről is tud, ahol így tesznek: egyik a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a másik a budapesti Nyírő Gyula Kórház. A felirat mindkét esetben ugyanaz:

"a betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében, amennyiben a tárgyi feltételekről készített felvételek sértik az intézmény jó hírnevét, az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket".

Emellett a betegek és dolgozók személyiségi jogaira is figyelmeztetnek. A kórházakban való fényképezés tiltásával korábban a TASZ is foglalkozott; áprilisban az derült ki, hogy központi utasításra rendeltek el erre vonatkozó tilalmat. Akkor javaslattal is éltek a jogvédők a kórházigazgatók és az ÁEEK felé, hogy ha a probléma valóban adatvédelmi és nem az a cél, hogy minél kevesebb fotó készüljön a málló vakolatról és a földön alvó anyákról, akkor a plakátokon a fényképfelvételek készítését ne megtiltsák, hanem tájékoztassák a betegeket és látogatókat, hogy ezt hogyan tudják szabályszerűen, az adatvédelmi szempontokat figyelembe véve megtenni. Készítettek is egy plakátot, ami a hatályos jogszabályoknak megfelelően hívja fel a figyelmet a fényképkészítés szabályaira, de a kórházak maradtak inkább a fenyegetésnél.