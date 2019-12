Vizsgálatot indítottak Romániában a műtét közben megégett beteg ügyében

A tiltakozók egy időre a repülőtérre vezető utat is lezárták.

Több napja tüntetnek Montenegróban a múlt pénteken elfogadott egyházügyi törvény ellen, vasárnap este a tiltakozók a rendőrséggel is összeütközésbe kerültek. A rendőrség könnygázt is bevetett a szerb ortodox egyházat támogató tüntetők ellen, akik kövekkel dobálták meg a rendőröket. Egy időre a repülőtérre vezető utat is lezárták, így tiltakozván a múlt pénteken elfogadott, véleményük szerint a szerb ortodox egyház ellen irányuló törvény miatt. Az új törvény szerint



a vallási közösségeknek dokumentumokkal kell igazolniuk, milyen ingatlanaik voltak 1918 előtt, vagyis azt megelőzően, hogy Montenegró csatlakozott a Jugoszláv Királysághoz.

A szerb ortodox egyház szerint emiatt az ortodox egyház jelentős ingatlanokat, egyebek mellett középkori templomokat és kolostorokat veszíthet el. A Nyugat-barát kormány így akarja háttérbe szorítani a szerb egyházat – vélik. A kormány szerint erről nincs szó, bár az ország vezetői többször bírálták az egyházat, mondván, nem a montenegrói, hanem a szerb érdekek mellé álltak. Vasárnap este azért vált intenzívebbé a tiltakozás, mert a szerb ortodox egyház vezetői



arra szólították fel híveiket, hogy a templomokban gyülekezve imával és jelenlétükkel mutassák ki támogatásukat az egyház iránt, illetve tiltakozásukat a törvény ellen.

A podgoricai tiltakozáson négy rendőr is megsérült, a belügyminisztérium pedig közvetlenül a szerb ortodox egyház vezetőségét tette felelőssé a történtekért. A közlemény szerint az egyház szólította fel rendbontásra az embereket. A valamivel több mint 600 ezres Montenegró lakosságának nagy része ortodox keresztény. A montenegrói ortodox egyház több évtizede igyekszik különválni a szerb ortodox egyháztól, ám önállóságát a többi ortodox egyház nem ismeri el.