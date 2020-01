És mégis jön a gáz

Megállapodott a Gazprom az ukrán Naftohazzal, így nem csak nyugati kerülővel, Ausztria felől kapjuk az orosz gázt, hanem keletről is.

„Lecsavarva” bár, de változatlanul érkezik Magyarországra keletről az orosz gáz – deríthető ki a csöveket kezelő, Mol-tulajdonú FGSZ adataiból. Eszerint az elmúlt hetek során a vezeték szinte teljes, közel napi 47 millió köbméteres áteresztőképességét elérő mennyiség érkezett az ukrán határ menti Beregdaróc átadóállomásán. Január 1-től viszont napi 13-15 millió köbméterre csökken a lekötött mennyiség. Ez bizonnyal be is érkezik. A szilveszter előtti nap éjjelére az orosz állami Gazprom, illetve az ukrán állami Naftohaz ugyanis Bécsben öt éves szerződést kötött az orosz gáz nyugati irányú továbbszállítására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök MTI által idézett Telegram-üzenete szerint a tíz évvel meghosszabbítható megállapodás nyomán idén 65 milliárd köbméter, utána pedig évi 40 milliárd köbméter orosz gázt továbbítanak. Ennek keretében a Gazprom kifizette a Naftohaznak a korábbi üzleti vitájuk nyomán a stockholmi döntőbíróság által megítélt 2,9 milliárd dollárt. A Naftohaz cserébe lemond további 12,25 milliárd dolláros, az ukrán állam pedig 7,4 milliárd dolláros, Gazprommal szembeni követeléséről. A jövőben Oroszország ismét közvetlenül láthatja el Ukrajnát. (Keleti szomszédunk a két állam közötti háború-közeli viszony nyomán az elmúlt évek során csak nyugati kerülővel jutott a fűtőanyaghoz.) Január 1-jén a Naftohazról leválasztott új gázrendszerirányító, az Ohtszu a nyugati irányú szállítások megindulását jelentette. Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte Zelenszkij újévi köszöntőjébe szőtt magyar szavait, az Orbán-kormány eddig nem nyugtázta a kedvező gázfejleményeket. Sőt, a felek december 20-án megkötött elvi egyezsége ellenére Kaderják Péter energiaügyi és klímapolitikai államtitkár a felek közötti vitákra célozva még december 27-i sajtótájékoztatóján is figyelmeztetett a keleti szállítások tartós kiesésének veszélyére. Korábbi információink szerint a Gazprom tavaly abban állapodott meg a magyar gáznagykereskedővel, hogy januártól nyugat felől kapunk tőlük 2 milliárd köbmétert. Az FGSZ-adatbázis szerint a napi 14,6 millió köbmétert átereszteni képes osztrák vezetéken, amint eddig, most is „csőstül” jön a gáz.