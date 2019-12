Az Electrolux leépítését egész Jászberény nyögheti

Nem is kicsit: 18 százalékkal egy év alatt.

A tavalyi 19,5 százalék után az idén 18 százalékkal nőtt a Huawei Technologies forgalma az amerikai szankciók ellenére is - jelentette be a cég 190 ezer alkalmazottjához intézett újévi üzenetében Eric Xu vezérigazgató, az igazgatótanács elnökhelyettese. A kínai Huawei, a világ legnagyobb mobil távközlési berendezés gyártója és második legnagyobb okostelefon gyártója az idén 850 milliárd jüan, azaz 108 milliárd euró bevételre tett szert. Okostelefont 240 milliót adott el az idén, 17 százalékkal többet mint 2018-ban. A tavalyi az eddigi "legkomplikáltabb" éve volt a cégnek - jelentette ki a vezérigazgató. Az Egyesült Államok ugyanis azzal vádolta meg a céget, hogy berendezéseivel kémkedésre nyújt lehetőséget a kínai hatóságoknak. Washington ezért "nemzetbiztonsági kockázatként" feketelistára helyezte a Huaweit és korlátozás alá vonta az amerikai vállalatokkal fenntartott üzleti kapcsolatait. Mindemellett szövetségeseit is arra igyekszik rávenni, hogy zárják ki a kínai mobil távközlési berendezés gyártó vállalatot ötödik generációs mobil hálózati fejlesztési projektjeikből. Eric Xu éves beszámolójában jelezte, hogy várakozásaik szerint a Huawei 2020-ban is az amerikai feketelistán marad, ezért "nehéz időkre" számítanak. A forgalom növekedési üteme "elmarad majd a 2019 első fél évitől", amin az év második felében tudtak szépíteni. "A túlélés az elsődleges célunk" - szögezte le. Hozzátette: a Huawei minden erejét a saját mobil szolgáltatási ökoszisztéma, Huawei Mobile Services (HMS) kifejlesztésére összpontosítja és felgyorsítja a saját mobil operációs rendszer kifejlesztését.