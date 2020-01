Trump „a külföldi beavatkozás” veszélyeire figyelmeztette Erdogant

A hazánknál harmincháromszor nagyobb területű, egymilliónál is kevesebb lakosságú Jakutföld mostanában nem az örök fagy különleges világával hívja fel magára a figyelmet.

Hanem azzal, hogy az 51 éves jakutföldi sámán Alekszandr Gabisev két társával, négy kutyájával és egy kétméteres taligával gyalog indult el Moszkvába, hogy mint kijelentette, eleget tegyen az isteni parancsolatnak és elűzze Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A 8000 kilométeres utat eredetileg 2021-ig akarta megtenni. Először még szeptemberben, akkor háromezer kilométert már maga mögött tudott, valószínűleg nem a gyaloglásnak, inkább az autóstopnak köszönhetően, amikor húszra növekedett kíséretével Burjátföldön feltartóztatták. Decemberben negyven fokos hidegben ismét elindult két társával és négy kutyájával, hogy megmentsen a gonosz varázslattól, amelyet szerinte Putyin testesít meg. Egy sátorban éjszakázott, amikor ismét feltartóztatták. Bár a rendőrség kezdetben igyekezett visszafogottan kezelni a nem mindennapi ügyet, a sámán gondoskodott arról, hogy a technika modern eszközeivel felhívja magára a figyelmet. Az útjáról készített videofelvételekre egymillióan kattintottak rá az interneten. Gyorsan akadtak jogvédők, akik kiálltak mellette, sőt tüntetésekre is sor került, amikor néhány hívét bevitték a rendőrségre. Több rajongója járja az országot és akciókat szervez annak érdekében, hogy „visszaadják a népnek a hatalmat.” A sámánt mindeközben beszámíthatatlannak minősítette egy hivatalos szakértői bizottság, amelynek megállapításait máris többen megkérdőjelezik, az Amnesty International pedig kiállt a sámán szabadon bocsátása mellett. A beszámíthatatlanság megállapítása úgy látszik nem állta meg a helyét, vagy célszerűbbnek ítélték, hogy mégis eltekintsenek tőle. Az történt ugyanis, hogy a jakutszki városi bíróság ezer rubelre megbírságolta Alekszandr Gabisevet és két társát a rendőrökkel szembeni engedetlenségért. Amikor át akarták neki adni az ezzel kapcsolatos rendőrségi idézést, kardot rántott a rendőrökre, egyiküknek még a formaruháját is elszakította. Megtiltották a sámánnak, hogy elhagyja Jakutszkot, míg le nem zárják az ügyét. Egyik újságíró híve azonban december vége felé váratlanul Mikulásnak öltözve feltűnt Moszkvában a Vörös téren, egy felirattal a kezében: „Minden hatalmat a népnek!” Októberben indult el Jakutföldről és autóstoppal járta be az országot. A sámánnak nem volt ilyen szerencséje. Csak Jakutföldön keresheti az ördögöt. Nem is nagyon kell keresnie. Jakutföld kormányzójánál ugyanis decemberben 19 olyan luxusautót találtak, amelyeket az adófizetők pénzén tart fenn. Csak a biztosításukra rendszeresen 40 millió rubelt utal át a költségvetésből. Folyamatosan gondoskodott az Audi, Lexus, Mercedes és Citroën flotta bővítéséről. A sámánt azonban ez nem érdekli. Viszont moszkvai terveivel egyvalamit bizonyosan elért. Odafigyelnek rá. Nem kis teljesítmény egy olyan világban, ahol milliószor nagyobb ügyek is elkerülik az emberek figyelmét.

Alekszandr Gabisev sámánista vezető isteni parancsnak engedelmeskedne