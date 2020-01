Klímavédelmi összefogást sürgetett Áder, aztán nekiment a fővárosi vezetésnek

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

Vészcsúszdákon szállították ki a Wizz Air Debrecenből Párizsba induló járatának utasait a debreceni repülőtéren szombaton az esti órákban, mert kigyulladt a repülőgép segédhajtóműve – írja az Airportal.hu. A Debrecen Airport a portál megkeresésére azt közölte, hogy szombaton – menetrend szerint 18:35-kor – a Debrecenből Párizsba induló repülőgép segédhajtóművénél indulás előtt tűz keletkezett. A közlemény hozzáteszi, hogy a repülőtéri tűzoltó egységek és a rendőrség másodperceken belül a helyszínre érkeztek, majd a repülőgép személyzetével együtt megkezdték az utasok leszállítását és ezzel egy időben a tűz eloltását. A repülőgépen 180 utas tartózkodott, akik közül sikerült mindenkit épségben leszállítani. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. A cikk szerint az eseményről román portálok írtak elsőként és közöltek egy utas által készített videót, amelyen az látható, hogy az utasok a Wizz Air Airbus A320-as első ajtajain, vészcsúszdákon keresztül hagyják el a repülőgép fedélzetét.

A Wizz Air később hivatalosan is megerősítette, hogy a W6 7867-es számú, Debrecenből Párizs-Beauvais-ra közlekedő járatát ki kellett üríteni a felszállást megelőző jégmentesítés során a Debreceni Repülőtéren, miután a földi kiszolgáló személyzet és a reptéri tűzoltóság lehetséges tüzet jelentett a repülőgép hátsó részén. A személyzet az ilyenkor szokásos protokollt követve az első ajtók csúszdáin evakuálta az utasokat - közölte a társaság. Minden utas biztonságosan elhagyta a fedélzetet. A reptéri tűzoltóság és a karbantartó személyzet alaposan átvizsgálta a repülőgépet, és megerősítette, hogy nem történt tűzeset, csupán a porladt jégtelenítő folyadék kelthette füst benyomását a függőleges vezérsíkot megvilágító lámpa fényében. A leszállított utasokról szállás és étkezés biztosításával gondoskodik a Wizz Air. A járatot anuár 5. reggelre ütemezték át, ahogy a visszafelé, Párizs-Beauvais-ból Debrecenbe közlekedő járatot is. A személyzet mindenben az előírásoknak megfelelően járt el, és professzionális módon ürítette ki a repülőgépet - állapították meg. A Wizz Air őszintén elnézést kér a kellemetlenségért, de az utasok, a személyzet és a repülőgépek biztonsága továbbra is a legfontosabb számukra - írják.