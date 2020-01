Titokzatos vírus okozta tüdőgyulladás terjed Közép-Kínában

A háború csak pusztítást hoz - figyelmeztetett a katolikus egyházfő, aki a Kászim Szulejmáni iráni tábornok megölése után kialakult feszültséget próbálta csillapítani.

A világ több részén borzalmas feszültség érezhető. "A háború csak halált és pusztítást hoz" - mondta Ferenc pápa vasárnap délben, a Szent Péter téren tartott beszédében. A katolikus egyházfő minden az új háborús helyzetben érintett mindkét féltől - a tábornokának halála miatt bosszút hirdető Irántól az eseteleges bosszú megtorlására kész Egyesült Államoktól - azt kérte, hagyja nyitva az ajtót a párbeszéd előtt, tanúsítson önfegyelmet és kerülje az ellenségeskedést. Ezután néma imára szólította fel a Szent Péter téren levőket.

A pápa a Kászim Szulejmáni iráni hírszerző főnök megölése miatt kialakult nemzetközi feszültséget próbálta enyhíteni beszédével. Az iráni tábornok halála után a szentszéki szóvivő is jelezte, hogy az egyházfő folyamatosan követi a közel-keleti térség eseményeit. A Vatikánt többek között a Teheránban szolgáló apostoli nuncius tájékoztatja a fejleményekről. Január 6-án, hétfőn Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutat be misét Vízkereszt ünnepén, amely Olaszországban egyházi és állami ünnep is egyben - írja az MTI.