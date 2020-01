Kisebb erdőnyi fát vágnak ki a csomádi bicikliút kedvéért

Annál több pontot kapott egy pályázó, minél drágább ajánlatot adott.

A fővárosi gyógyfürdőket kezelő cég vezetőjének is sikerült összehoznia egy kétes közbeszerzést, írja az Mfor . Két nappal az önkormányzati választások után írt ki két éves, 200 millió forintos médiatendert a Budapesti Gyógyfürdők és Hévízei Zrt. (BGYH). A fővárosi gyógyfürdőket és strandokat üzemeltető önkormányzati társaság médiaügynökségi szolgáltatások beszerzésére keresett vállalkozót. A megjelölt határidőre négy cég adott be pályázatot:

a KEIOK Kft.;

a Mindshare Médiaügynökség Kft.;

a MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.; és

a Wavemaker Hungary Kft.

A portál kiemeli: a Wavemaker ügyvezetője, Gulyás János tavaly a harmadik helyet szerezte meg a magyar médiaipar legbefolyásosabb embereinek ötvenes toplistáján, bár ebben vélhetőleg az is szerepet játszhatott, hogy elnöke a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének (MAKSZ). Ugyanakkor a profinak számító Wavemaker kissé meghökkentő módon tavaly érvénytelen ajánlatot nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank 2 milliárdos médiatenderére, így a másik induló, a Frank Digital Kft. versenytárs nélkül nyerhetett. Utóbbi vállalkozás Száraz István érdekeltsége, aki többek között az Origo tulajdonosa is volt egy időben a New Wawe Media Group Zrt. nevű cégén keresztül. A Mindshare korábban részt vett az olimpiai pályázat és az ’56-os emlékév kommunikációjában, egyike volt annak a három cégnek, amely 2015-ben 25 milliárdos keretszerződést kötött a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal, majd a következő évben konzorciumi tagként elnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 200 millió forintos, és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 400 millió forintos közbeszerzését. A BGYH előző, szintén két évre szóló 200 millió forintos (idén októberben 20 millióval megemelt) médiaszerződését az óbudai MyAd kft. nyerte. Ők egyébként Balásy Gyula New Land Media Kft.-jével közösen nyerték meg a szentendrei skanzen népszerűsítésére kiírt közbeszerzési pályázatot. A KEIOK kft. vezetője és felerészben tulajdonosa Várnai Tamás. Ahogy Hadházy Ákos független parlamenti képviselő tavaly feltárta, az MSZP III. kerületi frakcióvezetőjével és budapesti szervezetének elnökségi tagjával, Czeglédy Gergővel közösen összesen, több mint 430 millió forintot nyertek csatornafelújítási projektek kommunikációjára. Ugyanakkor a Direkt 36 információi szerint Várnai régóta tagja a Fidesz gazdasági holdudvarának is: ő volt az ügyvezetője az első Orbán-kormány idején komoly állami megrendeléseket elnyerő Ezüsthajó Kft.-nek, tavaly decemberig pedig tagja volt a kormánnyal nyíltan szimpatizáló Tv2 igazgatóságának, de állítólag kapcsolatban áll Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadóval és Mészáros Lőrinccel is.

A BGYH felhívásában közzétett értékelési rendszere alapján az a meglehetősen abszurd helyzet állt elő, hogy az kapott több pontszámot, aki többet kért – írja a portál. A cégeknek ugyanis annak érdekében, hogy bírálati szempontból kedvezőbb ajánlatot tegyenek, vagyis magasabb pontszámot kapjanak az értékeléskor, drágább ajánlatot kellett adniuk. A tender végül a KEIOK beadványán bukott el. A cég előbb előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, majd a felhívás megsemmisítését kérte a Közbeszerzési Döntőbíróságtól (KDB).



A bíróság a december 31-én kelt határozatában helyt adott a kérelemnek és megsemmisítette a felhívást.

A KDB indoklása is arra tért ki, hogy az ajánlatkérő BGYH a közpénzek felelős és hatékony felhasználásának elvével és a törvényi előírásokkal ellentétben a magasabb árat tartalmazó ajánlatokat értékelte magasabb pontszámmal. A döntőbizottság egyúttal arra is rá kívánt mutatni, hogy az ajánlatkérő előírásai nem csak a közbeszerzési törvény rendelkezésébe ütköznek, de még észszerűtlenek is. Bírságot nem állapítottak meg. Az Mfor információi szerint



a városháza nehezményezi a történteket és felmerült Szőke László igazgató menesztése is.

Szőke leváltása nem az első vezércsere lenne az új városvezetés részéről. Kétes közbeszerzési ügyek, illetve a Karácsony-kabinet által hirdetett szerződéskötési moratórium alatt kötött kontraktusok miatt menesztették korábban az FKF, a Főtáv és a Főkert vezetőjét is.