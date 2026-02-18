A dél-koreai cég a Pest megyei város fideszes polgármesterének kérdésére korábban még a második gyárat is álhírnek nevezte, és égre-földre esküdöztek, hogy a jelenlegi területen kívül nem fognak építeni semmit. Egy térkép azonban másról tanúskodik.
Nem holnap és nem is a mi életünkben, de a szakemberek szerint megvan az esélye, hogy a legutóbb mintegy 30 ezer éve kitörő Csomád tűzhányó újra működésbe lépjen.
A másfél kilométeres út a település két részét köti össze, ehhez viszont több száz fát kell kiirtani a nyomvonalon.
A Kárpát-medence legfiatalabb vulkánja, a Szent Anna-tóról ismert székelyföldi Csomád alatt még van olvadékot is tartalmazó magmás test, így nem zárható ki, hogy az inaktívnak tekintett tűzhányó egyszer csak felébred. Az MTA-ELTE Vulkanológiai kutatóinak sikerült meghatározni a Csomád kitöréseinek idejét, és megállapították, hogy a vulkán jóval fiatalabb, mint eddig gondoltuk. Az általuk kidolgozott kormeghatározási módszer lehet a vulkánkitörések előrejelzésének egyik új eszköze.
Lesodródott az útról, és egy fás, bokros részen felborult egy terepjáró kedd délelőtt Csomád és Őrbottyán között, a jármű vezetője a baleset következtében súlyosan megsérült - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
A MÁV szakemberei megjavították a Veresegyház és Csomád közötti szakaszon délelőtt leszakadt felsővezetéket, és megindult a vonatközlekedés - közölte a Mávinform.