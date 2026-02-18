Felébredhet a Szent Anna - tó vulkánja

A Kárpát-medence legfiatalabb vulkánja, a Szent Anna-tóról ismert székelyföldi Csomád alatt még van olvadékot is tartalmazó magmás test, így nem zárható ki, hogy az inaktívnak tekintett tűzhányó egyszer csak felébred. Az MTA-ELTE Vulkanológiai kutatóinak sikerült meghatározni a Csomád kitöréseinek idejét, és megállapították, hogy a vulkán jóval fiatalabb, mint eddig gondoltuk. Az általuk kidolgozott kormeghatározási módszer lehet a vulkánkitörések előrejelzésének egyik új eszköze.