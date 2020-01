Száz kiló higanyt találtak egy ceredi családi ház pincéjében

Az asszony csak pihenni ült egy padra bevásárlás után. Kevésen múlt, hogy egyáltalán felébredt.

Az utcán, földön fekve fagyott volna meg az a nő, akit péntek délután találtak meg Jászfényszarui Rendőrőrs járőrei. A nehezen ébredő asszony elmondta, hogy vásárlás után egy padra ült pihenni, de elaludt.

A rendőrök a szolgálati autójukkal szállították haza az nőt, és mivel otthona teljen kihűlt, felaprított tűzifája pedig nem volt, segítettek neki befűteni, tüzelőt is vágtak neki. Az asszonyt pléddel takarták be a ház átmelegedéséig, majd megvárták egyik rokona érkezését is - írja a police.hu . Nem mindenki olyan szerencsés azonban, mint a Jászfényszarun megmentett nő: a Magyar Szociális Fórum összesítése szerint december közepéig 37-en fagytak meg Magyarországon - az áldozatok kétharmada fűtetlen otthonában, és kórházba szállítása közben, illetve beszállítása után halt meg, a többiek pedig a szabad ég alatt.