Az elmúlt két évben megduplázódott az arany ára. Az orosz-ukrán háború és Donald Trump elnök hatalmi ambíciói okozta bizonytalanság miatt az emberek a biztos, kézzelfogható értékek felé fordultak. Ez magyarázza az illegális aranybányászat hirtelen növekedését. Hatása nemcsak a környezetvédelemre, de az aranybányászokra is drámai, mert utóbbiak egészségüket teszik kockára a higany alkalmazásával.
Nem valószínű, hogy emberi tevékenység hatására került oda a kutatók szerint.
Higannyal és ólomacetáttal próbálta megölni volt feleségét az elhagyott férj, aki szörnyű tette kivitelezése közben rendkívül kedves és segítőkész volt áldozatával – még a kórházi vizsgálatokra is elkísérte egykori párját. Akinek, ugye, nem véletlenül romlott meg nagyon az egészségi állapota.
Még vizsgálják, hogy kerülhetett a mérgező anyag az épületbe.
Higannyal szennyezett vietnámi eredetű kardhalsteaket vonnak ki a forgalomból - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton.