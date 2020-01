Siófokon helyezik végső nyugalomra Varga Imre szobrászt, a nemzet művészét

A Netflix vereségével és Tarantino diadalával zárult a díjszezont nyitó gála.

Az elmúlt néhány évben a streaming szolgáltatók alaposan átrendezték mind a filmipart, mind a fogyasztási szokásainkat, így a nagy díjátadó gáláknak is alkalmazkodniuk kell a folyamatokhoz. Az úgynevezett díjszezont nyitó Golden Globe sikerrel vette az akadályt: a díjkiosztó előtt, a jelölések alapján úgy tűnt, hogy leborulnak a Netflix nagysága előtt, végül mégis maradt minden a régiben, hiszen jól ismert sztárok és old school hollywoodi stúdiók aranyozódtak be. Hogy mennyire lesz igaz az az ősi mondás, hogy a Golden Globe az Oscar előszobája, majd csak a szezon végén derül ki, mert lobbi szempontjából épp a Hollywood Foreign Press Association (HFPA) elismerése a leginkább alkalmazkodó, lévén, hogy körülbelül kilencven Los Angelesben élő külföldi újságíró (hazánkat Návai Anikó képviseli) voksa dönt az elismerésekről, szemben a szakmai és művészeti szervezetekkel, amelyek esetében több ezer tag véleménye a döntő. Persze, a HFPA rendelkezik némi öniróniával, hiszen ötödször is a mindenkinek, de főleg a megrendelőnek beszóló Ricky Gervais vezette a show-t, aki elmondta: most utoljára vezeti a gálát, mert már nem érdekli az egész. Ja, csak viccelt, sosem izgatta az egész. A jelöléseknél úgy tűnt, hogy a Netflix taktikája a legzseniálisabb álomgyári képlet, hiszen a filmes és a tévés kategóriákban egyaránt tizenhét jelölést kaptak, ezzel listavezetők voltak a gyártó stúdiók között. A mozifilmek között a második helyezett a volt Sony nyolc jelöléssel – igaz, a tévéseknél a második helyezett HBO tizenöt nominációval ott volt a Netflix nyakában. Ám az, hogy a mozis kategóriáknál ekkorát taroltak, azt a módszert legitimizálta, hogy elég néhány kiemelt produkciót futtatni a díjakért és akkor nyugodtan mehet a B-kategóriás tartalom online dögivel. A metodika tavaly egy kiemelt produkcióval is működött, hiszen Alfonso Cuarón Roma-ja tarolt az Oscaron (is). Idén három zászlóshajójuk is van: Az ír, a Házassági történet és A két pápa – a legjobb dráma kategóriában ott is voltak, mellettük csak a Joker (Warner) és a 1917 (Universal) jutott be a legjobb öt közé. Ám a Golden Globe szavazók idén úgy döntöttek, hogy nyerjen a régi iskola.

Azaz, kvázi félretéve a Netflix mezőnyt, az 1917 lett a legjobb film a dráma kategóriában, sőt Sam Mendes lett a legjobb rendező. A filmet egyébként még nem sokan látták, korábban csak a torontói fesztiválon mutatták be, illetve karácsonykor limitált forgalmazást kapott az Egyesült Államokban. A hivatalos premier napja január 10-e az USA-ban és több európai országban, hazánkban pedig csak január 23-án mutatják be. Az előzetesből azonban egyértelműen látszik, hogy a klasszikus hollywoodi nagy költségvetésű epikus mű Sam Mendes első világháborús drámája, így nagyon meglepődni nem is nagyon lehet a döntésen. Amúgy, ha a matematika szerint mérjük a sikert, az est nagy nyertese tulajdonképpen Quentin Tarantino volt, mivel a Volt egyszer egy... Hollywood három díjat söpört be: legjobb vígjáték vagy musicalt, legjobb forgatókönyvet (maga Tarantino) és a legjobb férfi mellékszereplőét – Brad Pitt, teljesen megérdemelten. Mondjuk, itt lehetne élcelődni, hogy a Volt egyszer egy... Hollywood mennyire vígjáték (Tarantino filmjeiben elég sok az abszurd humor) vagy musical (semennyire, igaz pazar a soundtrackje), de legyünk pozitívak: remek, hogy volt egy Tarantino film, amelynek oda lehetett adni ezeket az elismeréseket. A Golden Globe-nál nagyon fontosak a színészi elismerések (elvégre a szavazók többnyire a sztárokkal készült interjúkból tartják fenn a reputációjukat). A drámai alakítások között Joaquin Phoenix fő esélyes volt a Joker címszerepével, a női fronton ahogy Renee Zellweger visszavarázsolta a vászonra Judy Garlandot a Judy-ban, nem volt kérdés a győzelmük. Lehet örülni Laura Dern győzelmének a legjobb női mellékszereplő a mozis mezőnyben, hiszen remek volt a Házassági történetben, mint pofátlan válóperes ügyvéd. A vígjáték alakítások esetében Taron Egerton díjazása is teljesen rendben levő döntés, hiszen remek volt a Rocketmanben, miképpen a hölgyeknél nagyon sztárolták Awkwafinát (A búcsú) így túl nagy sokk nem érhetett senkit ez esetben sem. Visszatérve a Netflix jelenségre: a Netflix gigantikus bukásként könyvelheti el a 2020-as Golden Globe-gálát, hiszen mind a mozis, mind a tévés mezőnyben csupán egy-egy díjat húzott be és mivel összesen harmincnégy jelölése volt, ez igen fájó lehet. Egyébként a két díj nagyon is helyén van: a már említett Laura Dern, illetve A koronával Olivia Colman lett legjobb női főszereplő a drámasorozatok kategóriájában. Ha a tévés mezőnyt nézzük, akkor ott a HBO-é lett a diadal, hiszen a Csernobil és Utódlás című produkciójuk két-két Golden Globe-ot kapott. Ugyanennyi díjat még a Fleabag (Amazon-BBC) aratott.