Öt év alatt megfeleződött a migráció, de ötször több lett a magyar rendőr a szerb-macedón határon

Ellenzéki demonstrációt tartottak a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) épülete előtt hétfő délelőtt, ahová 11 órára idézték be Varju László DK-s parlamenti képviselőt meghallgatásra.

Az ügyészség ugyanis Varju Lászlót gyanúsította meg azzal, hogy „súlyos testi sértést és garázdaságot követett el tavaly decemberben, amikor több ellenzéki képviselővel előtt bement az MTVA-központjába. Varju meggyanúsítása azért is érdekes, mert fotók és videók igazolják, hogy az MTVA biztonsági bántalmazták a DK-s politikust: leteperték, lefogták és a földön vonszolták. Azt az ügyészség is elismerte, hogy Varjuval szemben fizikai kényszert alkalmaztak a biztonsági őrök – a politikust később mentő vitte el e helyszínről – ám a vádhatóság úgy látta: a dulakodás közben a honatya megszorította és kihúzta az egyik biztonsági őr lábát, amivel nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. A Parlament fideszes többsége november elején felfüggesztette Varju mentelmi jogát. Ügyészségi kihallgatása előtt Varju azt mondta: csak az országgyűlési képviselői munkáját végezte tavaly decemberben, ám ennek ellenére az ügyészség kihallgatásra citálta és valószínűleg rabosítani is fogják. „Orbán ügyészsége nekem támad, mert élni akartam a képviselői jogaimmal. Azt szerettem volna, hogy az adófizetők százmilliárdból fenntartott állami televízió számoljon el e működésével. Tárgyalás helyett a MTVA biztonsági őrei letepertek” – fogalmazott Varju László, aki hozzátette: „Bízom benne, hogy ez a mostani koncepciós eljárás hozzájárul a Fidesz 2022-es bukásához.” Hadházy Ákos – akit szintén bántalmaztak decemberen a köztévé épületében az MTVA biztonsági őrei – úgy fogalmazott: a rendszerváltás utáni politikai élet egyik legsúlyosabb története, hogy Varju Lászlóval szemben eljárás indult. „Amikor Varju képviselő úr át fog lépni gyanúsítottként az ügyészség küszöbén, az egy embernek kis lépés lesz, ám nagy lépés lesz azon az úton, amelyen Magyarország menetel a demokráciából a diktatúrába.” Harangozó Tamás szocialista képviselő azt hangsúlyozta, hogy az ellenzékben szolidárisnak kell lenni minden képviselővel. – Ott voltam, amikor Lacit ütötték-vágták. Hihetetlen, hogy ezek után az mentelmi jogának a megvonását kérte az ügyészség – mondta. Harangozó Tamás emlékeztetett rá: ez ugyanaz az ügyészség, amely néhány éve elengedte a Nyakó Istvánnal szemben a Nemzeti Választási Iroda épületében fellépő kopaszokat.