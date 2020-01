A hétvégén is napsütéses, száraz idő várható, de ez nem biztos, hogy jó

Növekedhet a légszennyezettség, bár a szombaton megélénkülő szél némileg javíthat a helyzeten.

A hétvégén is napsütéses, száraz idő várható. A leghidegebb órákban mínuszokra kell készülni, de napközben helyenként akár plusz 10 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből . Pénteken az északi megyékben több helyen tartósan párás, ködös, felhős maradhat az idő, míg másutt többórás napsütés valószínű. A borult területeken ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul, de néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 10 fok között valószínű, délnyugaton lesz enyhébb, a tartósan borult északi tájakon pedig hűvösebb az idő. Szombaton északkeleten, keleten erősen felhős területek is maradhatnak, másutt napos vagy változóan felhős időre lehet számítani. Csapadék nem lesz. Az északkeleti országrész kivételével megélénkül, többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. A nappali maximumok általában plusz 4 és 9 fok között alakulnak, de északkeleten néhány fokkal hidegebb területek is lesznek. Vasárnapra virradóra nagy területen köd képződik, amelynek egy része egész nap megmarad, másutt kitisztul az idő, kisüt a nap. Csapadék nem várható. A leghidegebb órákban mínusz 6 és 0, napközben plusz 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. A csendes időben tovább romolhat a levegő minősége, pedig a szálló por miatt már most is több helyen kifejezetten egészségtelennek számít a levegő. A szombaton megélénkülő szél ugyan javíthat a helyzeten, de érdemi változást várhatóan nem hoz, ráadásul a szennyezettség szempontjából a legrosszabb helyzetben lévő észak-keleti országrészben nem is várható szél. Vasárnapra aztán az egész országban újra szélcsend lesz.