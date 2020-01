Bíróság elé állítják Sarkozyt

Nicolas Sarkozy korrupciós ügyét októberben tárgyalja a párizsi bíróság. Nem lesz könnyű kimosnia magát.

Régi, már szinte elfelejtett ügy került ismét a francia sajtó érdeklődésének középpontjába: Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnök egyik korrupciós eljárása. A párizsi bíróság szerdán jelentette be, hogy október 5-22. között tárgyalják az ügyét. Első ízben fordul elő az Ötödik Köztársaság történetében. hogy egy volt köztársasági elnöknek bíróság előtt kell korrupciós vádakra válaszolnia. Az egész ügy még 2007-re nyúlik vissza. Az akkori elnökválasztási kampányban Sarkozy jelentős támogatást kapott Moammer el-Kadhafi néhai líbiai vezetőtől. Emiatt lehallgatták a volt államfő telefonját. Ezekből kiderült, hogy Gilbert Azibert, a semmítőszék egyik magas rangú bírója a folyamatban lévő nyomozás részleteiről rendszeresen tájékoztatta a volt államfő ügyvédjét, Thierry Herzogot. Cserébe Sarkozy állítólag egy monacói kinevezés érdekében közbenjárását ígérte a bírónak. Emiatt korrupció gyanújával 2014 júliusában héten egy napra őrizetbe is vették a volt elnököt, az ügyvédet és a bírót, s kihallgatásuk után valamennyiük ellen hivatalos eljárás indult. Az őrizetbe vételkor azt akarták megtudni Sarkozytől a nyomozók, ténylegesen megpróbált-e információkhoz jutni Azibert-en keresztül, és törvénytelen módon tudomást szerzett-e arról, hogy a rendőrség lehallgatja a telefonját. A lehallgatások 2014. január 28. és február 11. között készültek. A beszélgetésekben elsősorban a Bettencourt-ügyről esik szó, amelyben felmerült a gyanú, hogy a volt elnök visszaélt az azóta elhunyt Liliane Bettencourt-nak, Európa leggazdagabb asszonyának, a L'Oréal kozmetikai cégbirodalom örökösnőjének megrendült egészségi és pszichés állapotával, s meggyőzte őt, hogy törvénytelen módon támogassa elnökválasztási kampányát 2007-ben. Sarkozyt ki is hallgatták, vádat is emeltek ellene, majd utóbb bizonyíték hiányában ejtették a vádat. A Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében 2018 márciusában indult eljárás Sarkozy ellen passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt. Sarkozy és ügyvédje, Thierry Herzog közötti telefonbeszélgetések során többször is szóba került, hogy Gilbert Azibert szeretne átmenni a monacói államtanácshoz. „Segíteni fogom” - mondta 2014. február 5-én Sarkozy az ügyvédjének a titkos mobiltelefonján, amelyen a kényes ügyekről tárgyalt Herzoggal. „Hívd fel még ma, és mondd meg neki, hogy foglalkozom az üggyel, mert megyek Monacóba és találkozom a herceggel” - tette hozzá az államfő. Egy másik beszélgetésben Sarkozy jelezte az ügyvédjének, „megmondhatod neki, hogy elindítom a dolgot az államminiszternél holnap vagy holnapután”. Röviddel később azonban a volt elnök már azzal hívta fel az ügyvédjét, ezúttal a hivatalos telefonján (amiről sejtette, hogy lehallgatják), hogy mégsem tett semmit a bíró érdekében a monacói államminiszternél. „Úgy éreztem, hogy ez kissé röhejesen hatna, így inkább nem beszéltem neki az egészről” - mondta Sarkozy. A Le Monde akkori tudósítása szerint néhány perccel később Sarkozy és Herzog szinte szó szerint megismételték a beszélgetést, ezúttal a titkos mobiltelefonon. A lap kommentárjában arról számolt akkor be: a nyomozók azt gyanítják, hogy Sarkozy és Herzog 2014. február 25-én megtudta, hogy a titkos telefont is lehallgatják, ezért „annak megfelelően módosították a beszélgetéseiket és esetleg a tetteiket”. Az ügyben másnap, február 26-án az ügyészség befolyással való üzérkedés és nyomozási titok megsértése miatt eljárást indított. A korrupció bűncselekménye a francia törvények szerint akkor is megtörténtnek tekintendő, ha csak egy egyszerű ígéret történt előnyszerzés érdekében egy hivatalos személy irányában. A nyomozók szerint a 2014 februári telefonbeszélgetések ezt bizonyítják. 2018. március 26-án a párizsi ügyészség korrupció és befolyással való üzérkedés gyanújával küldte bíróság elé Sarkozyt, illetve az ügy két másik szereplőjét. Az ügyvédet és a volt bírót hivatali titok megsértésével is gyanúsítják. Nicolas Sarkozy 2007 és 2012 között volt Franciaország elnöke. Korábban egy másik kampányfinanszírozási ügy miatt már vád alá helyezték. Bíróság elé kell állnia 13 másik emberrel együtt a 2012-es elnökválasztási kampány törvénytelen finanszírozása miatt is, mert ő és a pártja többet költött el a megengedettnél.