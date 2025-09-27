A volt francia elnököt csütörtökön ítélték el elsőfokon öt évre.
A 2007-es kampányának törvénytelen finanszírozása ügyében.
A fellebbviteli bíróság megerősítette az első fokú ítéletet, a letöltendő elzárást azonban elektromos nyomkövetőre enyhítette. Az exelnök közölte, betartja a jogerős ítéletet, de az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért.
A volt francia államfő ellen passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás, közpénzzel való visszaélés és bűnszervezetben való részvétel gyanúja miatt indult eljárás.
A volt francia elnököt most a 2007-es választási kampányának a gyanú szerint törvénytelen finanszírozása miatt vonnák felelősségre.
Novák Katalin régi barátja, a volt francia elnök továbbra is ártatlannak mondja magát és védőjével a legfelsőbb bírósághoz fordulnak.
A magyar köztársasági elnök novemberi párizsi látogatásának első útján is a letöltendő börtönbüntetésre ítélt volt francia államfőt kereste fel.
A magyar államfő a csaknem egy év letöltendő szabadságvesztésre ítélt volt francia elnöknek ecsetelte Magyarország nemzetközi hídszerepét.
Valérie Pécresse a volt államfő támogatását reméli az elnökválasztási kampányban, de ő sértődött és nagyon elégedetlen a jobbközép jelölt eddigi kampányával.
A magyar kormányfő szombaton Madridban tárgyal, vasárnap Párizsban folytatja a börtönre ítélt exelnökkel, Nicolas Sarkozyvel, aztán kedden Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinhoz.
Újra a figyelem középpontjába került Franciaországban Nicolas Sarkozy volt elnök.
A volt francia elnökkel azonban kesztyűs kézzel bántak.
A magyar felmenőkkel is bíró világhírű írónőnek színdarabjai után most először jelent meg regénye magyarul. A Babilon finoman rafinált könyv, folyamatos bizonytalanságban tartja az olvasót. A felvetést pedig, miszerint főhőse végül arra a következtetésre jut az elmúlás terhével és abszurditásával kapcsolatban, akárcsak Homer Simpson a gyerekneveléssel: „csak nem belegondolni”, nem utasítja vissza. De regényét francia sanzonokhoz is hasonlították már. Yasmina Rezát kérdeztük a könyve kapcsán.
A volt francia államfő finoma szólva is rugalmasan kezelte kampánya pénzügyeit.
Ha a fellebbviteli eljárás jóváhagyja majd a hétfői bírósági ítéletet, akkor egy évre börtönbe kell vonulnia a magyar gyökerekkel rendelkező Nicolas Sarkozynek.
Letöltendő börtönbüntetés vár Nicolas Sarkozyre, mert jobb helyeken a korrupció akkor is bűncselekmény, ha a legmagasabb szinteken követik el. A világ számos vezető politikusára mondtak ki már hasonló ítéletet.
A volt államfőt és ügyvédjét azzal vádolják, hogy meg akartak vesztegetni egy magas rangú bírót információkért cserébe.
Elutasította csütörtökön a párizsi büntetőbíróság a halasztási kérelmet Nicolas Sarkozy perében. A volt francia államfőt befolyással való üzérkedéssel és korrupcióval vádolják. A per jövő héten folytatódik.
Történelmi per kezdődött hétfőn Franciaországban: Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnök került a vádlottak padjára.
Ez a negyedik vádpont a volt francia elnök ellen.
Nicolas Sarkozy korrupciós ügyét októberben tárgyalja a párizsi bíróság. Nem lesz könnyű kimosnia magát.
A teljes megsemmisülés fenyegeti a tradicionális jobboldalt. Nagy szerepe van ebben Laurent Wauquiez pártelnöknek.
Befolyással való üzérkedés és korrupció gyanújával bíróság elé küldte Nicolas Sarkozy volt francia államfőt a párizsi ügyészség egy négy évvel ezelőtt indított eljárás keretében - erősítették meg igazságügyi források csütörtökön a Le Monde című napilap értesülését.
Folytatódott az őrizetbe vett Nicolas Sarkozy volt francia államfő kihallgatása a 2007-es győztes elnökválasztási kampányához Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében, írja az MTI.
Nicolas Sarkozy volt francia államfő lehallgattatta saját minisztereit – állította Laurent Wauquiez, a jobboldali Köztársaságiak elnöke egy diákoknak tartott konferencián készült hangfelvétel szerint.
Emmanuel Macron népszerűsége tíz százalékot esett egyetlen hónap alatt, amihez hasonló csak Jacques Chirac elnöksége alatt történt. Ráadásul a neheze még hátravan.