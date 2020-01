Golflabdányi jég, szélvihar és szakadó hó - legalább 10 emberrel végzett az extrém időjárás Amerikában

22 európai országból érkeztek támogató kollégák

Több száz, talárt viselő lengyel bíró 22 európai országból érkezett kollégájával és sok ezer civil támogatóval együtt tüntetett szombaton Varsóban a bírák fegyelmezéséről szóló lengyel törvényjavaslat ellen. A kormánypárt, a konzervatív Jog és Igazságosság (Pis) által kidolgozott és a parlament alsóházában, a szejmben december 20-án elfogadott jogszabálytervezet egyebek mellett arról is rendelkezik, hogy az igazságszolgáltatás akadályoztatása címén fegyelmi eljárást lehetne indítani az igazságügyi reformokkal szembeszálló bírák ellen. A törvénytervezet az AFP francia hírügynökség szerint válasz az Európai Unió Bírósága és a lengyel legfelsőbb bíróság döntéseire, amelyek megkérdőjelezik a vitatott igazságügyi reformok egy részét. A kormány szerint az igazságügyi reformok a korrupcióellenes harcot szolgálják. Az ellenzék azzal vádolja a PiS-t, hogy el akarja némítani a tiltakozó bírákat. A lengyel bírák szervezetei által a "Jogot a függetlenséghez, jogot Európához" mottó alatt összehívott tiltakozó menethez több ezer varsói lakos is csatlakozott. Dunja Mijatovic, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa egy pénteken nyilvánosságra hozott levélben úgy vélekedett, hogy a bírák fegyelmezéséről szóló lengyel törvényjavaslat sértheti a bírói függetlenséget, a lengyel szenátusnak (felsőház) el kell utasítania. Válaszában Szymon Szynkowski vel Sek lengyel külügyminiszter-helyettes azt hangoztatta, hogy Dunja Mijatovic levele sérti a lengyel parlament szuverenitását, és a bíróságokról szóló törvények készülő módosításainak elvetését szorgalmazó levele példa nélküli beavatkozást jelent a törvényhozásba.