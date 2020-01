53 ezer pulykát kell leölni egyetlen telepen, országosan zárva kell tartani a baromfit – újra itt a madárinfluenza

Félrevezető levéllel próbálja átlépésre buzdítani a Coop-dolgozókat egy még be sem jegyzett szakszervezet. Minden arra utal: maga a Coop próbál egy simulékonyabb szakszervezetet létrehozni.

Áll a bál a Coop-dolgozók körében: egy magát Hazai Kereskedelemben Dolgozók Szakszervezete (HKDSZ) néven hirdető szervezet ugyanis olyan levelet küldött körbe nekik, amelyben azt írja, a jelenleg működő szakszervezet átalakult, ezért lépjenek be hozzájuk. A lapunk birtokába jutott levél fejléce szerint az új szakszervezet címe megegyezik a Coop Hungary Zrt. székhelyével, és az e-mailcíme is coop.hu-ra végződik. A levelet egyébként névvel nem írták alá, csak annyit írtak: a HKDSZ elnöksége. Csakhogy a Coop-dolgozók érdekeit jelenleg képviselő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) egyáltalán nem alakult át, így kilépni sem kellene onnan, a HKDSZ pedig egyelőre nincs bejegyezve a bíróságon. A háttérben valószínűleg az áll, hogy a bolthálózat egy simulékonyabb szakszervezetet szeretne létrehozni – saját magának. Ennek a véleményének adott hangot egy dunántúli Coop vállalat zárt Facebook-csoportjában az egyik dolgozó is, aki szerint „bűzlik az egész dolog”.



„Csak nekem gyanús, hogy ez az állítólagos új szakszervezet a levél fejléce szerint ugyanarra a címre van bejegyezve, mint a Coop Hungary, és az e-mail címe is szakszervezet@coop.hu?” – fogalmaz. Szerinte a cégvezetők is kaptak levelet, miszerint minden dolgozót át kell léptetni ebbe az új szakszervezetbe. „Ezek ki akarnak léptetni minket a külsősből, és be akarnak kényszeríteni a saját sz…ba”. „A nagyfejűek kitalálták, hogy jobb lesz nekik egy saját szakszervezet, aki mindenbe belemegy és mindent aláír” – fogalmaz, azt ajánlva a dolgozóknak, senki ne lépjen át az új szakszervezetbe, mert nagyon rosszul fog járni. A Coop vállalatok vezetőinek írt levelében a HKDSZ elnöksége aláírással (de név nélkül) kiküldött levél arról is tájékoztat, hogy az új szakszervezet már közel 2 ezer taggal kezdte meg munkáját, és abban kérik a vezetők segítségét, hogy levelüket juttassák el cégnél jelenleg működő helyi szakszervezeti vezetőknek. A fenti levelekkel kapcsolatban megkerestük Karsai Zoltánt, a KASZ elnökét is, aki megerősítette: valóban kaptak átlépésre buzdító levelet a coopos dolgozók. Emiatt a KASZ jogi lépéseket tesz, hiszen szakszervezetük egyáltalán nem alakul át, tehát a levél megtévesztő állítással igyekszik rávenni a dolgozókat az átlépésre. A levél ugyan konkrétan nem nevezi meg a KASZ-t, de nyilvánvalóan rájuk utalnak, hiszen ők működnek jelenleg a Coop-boltoknál. Karsai Zoltán szerint a háttérben az állhat, hogy a KASZ októberben egy olyan döntést hozott, miszerint a kollektív szerződéseket a helyi tisztségviselők ezentúl nem írhatják alá, arra csak az elnök, illetve az alelnök jogosult. Erre azért volt szükség, mert a cégvezetők egyre több helyen igyekeznek nyomást gyakorolni a helyi szakszervezeti vezetőkre annak érdekében, hogy a dolgozók számára hátrányos kollektív szerződéseket is írják alá. Mivel ezek a helyi tisztségviselők ott dolgoznak, könnyű őket lelkileg is presszionálni, hiába illeti meg őket törvényi védelem szakszervezeti tisztségük okán.

A Pécsett és környékén érdekelt Mecsek Fűszért például tavaly azt szerette volna belevenni a kollektív szerződésbe, hogy a leltárhiányt bruttó értéken fizessék meg a dolgozók. Pedig ha egy csokit ellopnak, akkor az után az áfát nem kell megfizetni, vagyis a dolgozókon még 27 százalékot keresett volna a bolt egy-egy lopás esetén – említ egy példát a „jéghegy csúcsaként” Karsai Zoltán. A KASZ azonban ebbe nem ment bele, és végül sikerült is megegyezni a vezetőséggel, így végül a dolgozók számára is kedvező kollektív szerződést kötöttek. Ha a cégnek a saját szája íze szerint működő szakszervezete van, akkor az ilyen, a dolgozók számára egyértelműen hátrányos kollektív szerződéseket egyszerűen aláíratják velük – fogalmazott Karsai Zoltán. A KASZ elnöke ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a fenti levelek szétküldését követően több coopos cégvezető is megkereste, és jelezte: nem kíván ilyesmiben részt venni és továbbra is a KASZ-szal szeretne együttműködni. A Coop boltjai főleg vidéken működnek, a teljes Coop-csoportnál mintegy 30 ezer munkavállaló dolgozik, közülük a KASZ mintegy 12 ezret képvisel. Karsai Zoltán szerint a HKDSZ levelében emlegetett 2 ezer tag is valójában hozzájuk tartozik, csak az egyik helyi tisztségviselőjük lépett át, de az nem jelenti azt, hogy a tagok is automatikusan átlépnének vele. Keressük az ügyben a Coop-ot is, valamint elküldtük kérdéseinket a HKDSZ e-mail címére is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.