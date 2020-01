Átmenetileg javult a levegőminőség, de a lakás is veszélyes lehet

A betegséget a 2-es típusú cukorbetegség előszobájának tartják.

A gyermekek is jellemzően inaktív életmódot folytatnak, ráadásul igen sok finomított szénhidrátot, ízfokozót és cukrot visznek be a szervezetükbe, ez előbb-utóbb megbosszulja magát, hiszen számtalan betegség és kóros állapot hátterében a nem megfelelő életmód áll. Ilyen állapot például az IR és a PCOS is, amelyet egyre több gyermeknél diagnosztizálnak – mondta Tar Attila , a Budai Endokrinközpont gyermek endokrinológusa.