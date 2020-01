Tiborcz és Mészáros behajózott a balatonfüredi kikötőbe is

A közlekedés főként az M15-ös gyorsforgalmi úton lassult le, ott a teljes szakaszon állnak a teherautók.

A szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete (UNAS) figyelemfelhívó közúti demonstrációja és blokádja során csak időszakosan engedik át a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket a magyar-szlovák határszakaszon, Szlovákia irányába – írja az MTI. Emiatt az érintett átkelőknél jelentősebb torlódások alakultak ki, az M15-ös gyorsforgalmi úton 15 kilométeren állnak a teherautók a hétfő déli jelentések alapján. A tájékoztatás szerint az M15-ös autóúton a teherautók a leállósávot foglalják el, így személyautóval is fokozott óvatossággal kell közlekedniük az arra haladóknak. A feltorlódott nehézgépjárművek már hatással vannak az M1-es autópálya forgalmára is, a Szlovákiába tartó kamionokat a szakemberek az M1-es autópálya leállósávján próbálják leállítani, míg a Hegyeshalom felé tartók továbbra is a külső sávon érhetik el az osztrák határt, egyelőre korlátozás nélkül. Ugyanakkor a magyar-szlovák határátkelőkön tapasztalható blokád miatt a szokásosnál jóval nagyobb a teherforgalom Hegyeshalom kilépő oldalán, ahol időnként egy-két kilométer hosszan torlódnak a tehergépkocsik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a nehézgépjárművel közlekedőknek is érdemes még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális korlátozásokról a zrt. Útinform szolgálatánál a 06-1-336-2400-s telefonszámon, vagy a www.utinform.hu oldalon, illetve a rendőrség www.police.hu weboldalán. Az M1-es és az M15-ös gyorsforgalmi úton a 125-ös és a 163-as kilométerszelvénynél lévő út feletti digitális információs táblák adnak tájékoztatást a szlovákiai határzárról.