Kizárják a Fidesszel együttműködő MSZP-s képviselőt

Még mindig várják, hogy a felelős intézmények vállalják saját felelősségüket.

Polgári pert indítanak és kártérítést kérnek a fővárostól és a magyar államtól a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatójának áldozatai - adta hírül a 168 óra .

Gál András, a sértettek jogi képviselője hónapokkal ezelőtt megkereste a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkárát és a Főpolgármester Hivatalt is az általa képviselt fiatalok érdekében. A megkeresésre eddig egyik intézmény sem reagált - írja a lap.

Az ügyvéd emlékeztetett arra, hogy a bicskei gyermekotthonban legalább hat éven át napi szinten molesztáltak gyerekeket. Vásárhelyi János, a volt igazgató ezért jogerősen nyolc év fegyházbüntetést, egy volt nevelőtanár, K. Béla felfüggesztett börtönbüntetést kapott, egy másik eljárásban Vásárhelyi Jánost és egykori helyettesét pedig első fokon kényszerítésért is börtönbüntetésre ítélték tavaly novemberben. "A gyerekek már 2011-ben minden fórumon jelezték az abúzust. A rendőrség, a gyámhatóság, a fenntartó is tudott róla. Ők ahelyett, hogy intézkedtek volna, először megszüntették az eljárást, úgy tűnt, hogy el akarják tussolni az ügyet. Mi több, magas kitüntetéseket is kapott ez az igazgató. Jogerős ítélet után viszont már nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi. Ennek alapján az ügyfeleim kártérítést igényelnek" – mondta az ügyvéd. Gál András szerint a jogerős ítélet után megkeresték a Miniszterelnöki Kormányirodát, mint a magyar államot, illetve a korábbi közvetlen fenntartót, a Fővárosi Önkormányzatot, először annak korábbi, majd jelenlegi vezetését. Tarlós István akkori főpolgármester helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra titkársága jelezte az önkormányzati választás előtt, hogy már nem tudnak az üggyel foglalkozni. A választás után Karácsony Gergely jelenlegi városvezető hivatalával is felvették a kapcsolatot, de azóta sem kaptak választ.