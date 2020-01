Civiltörvény: elmeszelheti Magyarországot az Európai Bíróság

Több mint száz tudós fogalmazta meg szakmai véleményét – válaszra sem méltatták őket.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2018-ban alaposan elemezte és véleményezte a Nemzeti alaptanterv akkori változatát, 2019-ben felajánlotta további együttműködését, és a visszajelzések hiánya ellenére jelenleg is készen áll arra, hogy részt vegyen az ország jövője szempontjából meghatározó fontosságú NAT társadalmi vitájában, szakmai támogatásában – olvasható az MTA közleményében . Felidézték: az Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága korábban az MTA teljesebb köztestületét bevonta a 2018. augusztus 31-én nyilvánosságra hozott, Csépe Valéria kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja, korábbi miniszteri biztos vezetésével összeállított NAT-tervezet véleményezési folyamatába, az elkészült vélemény összességében több mint száz, a köznevelés ügyében elkötelezett tudós erőfeszítéseit tükrözi. Az anyagot 2018. október 29-én elküldték a NAT-tervezet készítőinek (az akkor az Eszterházy Károly Egyetemen működő Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoportnak), de visszajelzést azóta sem kaptak. 2019. február 8-án Pléh Csaba, az MTA rendes tagja, a Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke Hajnal Gabriellának, a Klebelsberg Központ elnökének, a NAT-tal kapcsolatos további munkák irányítására frissen kinevezett miniszteri biztosnak is levelet küldött, amiben felajánlotta az MTA szakmai támogatását a NAT tervezett bevezetési szakaszában. Válasz eddig erre a levélre sem érkezett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemrég közölte: mégsem teljesen új NAT-ot vezetnek majd be, hanem a jelenlegit módosítják. Méghozzá jelentősen, legalábbis a kormánypárti Magyar Nemzetben az elmúlt napokban megjelent részletek szerint. A módosítások már idén szeptemberben életbe lépnek.