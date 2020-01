Javult a helyzet, de marad a szmogriadó Budapesten

Kedden a szálló por koncentrációja várhatóan az egészségügyi határérték körül vagy az alatt alakul, szerdán azonban ismét megemelkedhet a tájékoztatási határérték közelébe.

A szálló por koncentrációjának hétfői csökkenése ellenére továbbra is indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását. A hivatal péntekre virradó éjszakaaz MTI-t arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten. Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben azt írták: hétfőn a budapesti mérőállomásokon a szálló por napi átlaga minden mérőponton alacsonyabb volt az egészségügyi határértéknél, de annak kisebb szemcseméretű, még veszélyesebb részének (PM2,5) szintje három mérőponton még kis mértékben magasabb volt az Egészségügyi Világszervezet ajánlásában szereplő értéknél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a szálló por koncentrációja várhatóan az egészségügyi határérték körül vagy az alatt alakul, szerdán azonban ismét megemelkedhet a tájékoztatási határérték közelébe. Csütörtöktől lassú javulás kezdődhet a levegő minőségében, amely szombattól akár nagyobb mértékben is folytatódhat. A veszélyeztetett csoportokba tartozóknak – gyermekek, idősek, betegek – azt javasolják, hogy kerüljék a jelentős gépjárműforgalom által érintett tereket, útszakaszokat, ne tartózkodjanak a szabadban és lehetőség szerint kora délután szellőztessenek. A fővárosi szmoghelyzet romlásának elkerüléséért Karácsony Gergely főpolgármester továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, továbbá autójuk helyett utazzanak a közösségi közlekedéssel, a termelő tevékenységet végző létesítmények üzemeltetői pedig csökkentsék a porkibocsátást.