Ezért ragaszt nyomorba tömegeket a közmunka (szavazás)

A közfoglalkoztatás kérdéseire keresi a választ az Új Egyenlőség legfrissebb podcastja.

Bár a közmunka, ha nagyon lassan is, de visszaszorulóban van Magyarországon, továbbra is sok tízezer ember ragad bele ebbe a foglalkoztatási formába. Ráadásul a csökkenés is relatív; 2012-ben, amikor mindenki arról beszélt, hogy milyen hatalmasra nőtt a közmunkások száma, nagyjából 110-113 ezer ember dolgozott így. 2018-ban az átlagos létszám 136 ezer volt, és a tavalyi év első nyolc hónapjában is százezer fölötti (a kiugró, 220 ezres adat 2016-ból való). A közfoglalkoztatásnak a mai Magyarországon nem is annyira foglalkoztatási, mint inkább településműködtetési és szociális funkciója van - és jó pár hátránya: például komoly szerepet játszik a fiatalok iskolai lemorzsolódásában. A kérdéseket az Új Egyenlőség podcastja járja körbe.

A válaszokat az Új Egyenlőség podcastja keresi, szerdán.