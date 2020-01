Még mindig lángokban áll a felrobbant spanyol vegyi üzem, már a második holttestet találták meg a tűzoltók

Putyin készülő alkotmánymódosításai miatt nyújtotta be lemondását Medvegyev orosz miniszterelnök.

Orosz hírügynökségek jelentése szerint a kormány teljes összetételében lemondott. Putyin köszönetet mondott a távozó kabinet tagjainak a közös munkáért, noha, mint mondta, "nem minden sikerült". Felkérte a kormány tagjait, hogy az új kabinet megalakulásáig ideiglenesen folytassák feladataik ellátását. Putyin felajánlotta Medvegyevnek az orosz biztonsági tanács helyettes elnökhelyettesi posztját.

Azért mond le a kormány, hogy teret adjon Putyinnak az általa eltervezett alkotmánymódosítások megvalósításához



- idézi Medvegyev nyilatkozatát a Reuters . A Russia Today az alkotmánymódosításokról azt írja, ezek célja többek közt az, hogy a nemzetközi jognál erősebbnek számítson az orosz jogrend az orosz állampolgárokra nézve.

Putyin szerdán bejelentett egy népszavazást is, mely tárgya az elnöki hatalom átadása a parlamentnek. Az elnök - akinek mandátuma 2024-ben lejár, és a jelenlegi alkotmány alapján nem indulhat az újraválasztásért - arról is beszélt, hogy a kormányfő és más tisztviselők megválasztásának jogát a dumának, az orosz parlament alsóházának adná. A RT ugyanakkor megjegyzi, az elnöki hivatali idő hosszát is érintheti a készülő alkotmánymódosítások egyike.