Már győzködik a gyöngyöspatai romákat

Ha Mohamed nem megy a hegyhez, majd a hegy megy Mohamedhez, – így lehet összefoglalni azokat a változásokat, amelyek a rendészeti szakképzést az elkövetkezőkben jellemzik majd, mindezekről pedig Miskolcon, az itteni rendészeti szakgimnázium szerdai nyílt napján adtak ízelítőt. Rendőrkutyás bemutatóval, lövészettel, a diákok által készített „PoliceBrothers” Instragram-fiók népszerűsítésével és rockzenei aláfestéssel illusztrált rövid videófilmekkel igyekeztek vonzóvá tenni az itt megjelent, több, mint kétszáz érdeklődő, érettségi előtt álló fiatal előtt a rendőri pályát. Szükség is van a hangváltásra, hiszen, mint korábban megírtuk, az utóbbi néhány évben drasztikusan, közel nyolcvan százalékkal csökkent az ország négy rendészeti szakközépiskolájába jelentkezők száma: míg 2014-ben 3060-an, addig 2019-ben országszerte már csak 880-an érezték vonzónak a rendészeti képzést. Sokan meg sem jelennek a felvételi vizsgákon, s harminc százalékuk már az első körben kihullik a rostán az alkalmassági vizsgákon. Nem véletlenül vezetik be az idei tanévtől a kétéves képzés mellett a tíz hónapos „gyorstalpalót”, ami közbiztonsági járőri feladatok elvégzésére teszi alkalmassá az itt végzőket. Bagi István, a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium igazgatója lapunknak elmondta: már a képzés ideje alatt bruttó 210 ezer forintos havi ösztöndíj jár majd a leendő járőröknek, így számítanak arra, hogy esetleg olyan, felnőtt, netán már a gyerekeiket nevelő férfiak és nők is jelentkeznek, akik korábban épp a megélhetésük veszélyeztetése miatt nem választották a bevétellel nem kecsegtető tanulást. Változik az intézményrendszer is: a tíz hónapos járőrképzést az ország mind a négy rendészeti szakgimnáziumában – Ady-ligeten, Szegeden, Miskolcon és Körmenden – elindítják, de a magasabb szintű képzettséget adó két éves kurzus már csak ebben az utóbbi két szakgimnáziumban lesz. A többiek profilja átalakul és inkább a felnőttképzés felé fordul. Akikkel a miskolci nyílt napon beszélgettünk, azok zöme éppenséggel nem járőr, hanem nyomozó szeretne lenni - ehhez viszont már a főiskolát is el kell végezni. Közéjük tartozik Csík Annamária is, aki a szomszéd megyéből, Pétervásáráról utazott Miskolcra a barátnőjével, hogy rész vegyen a nyílt napon. Elszánt, igazából már az általános iskola után szeretett volna valamilyen rendészeti irányultságú középiskolába jelentkezni, de a családja lebeszélte erről, így most pincérként végez. Bátyja katona, ez is ad neki egyfajta példát, így mindenképp beadja majd a jelentkezését. Hasonlóképp döntött a putnoki Lázár József és az ózdi Tóth Zoltán is – mindketten a küzdősportok szerelmesei, s edzőtársaik között is vannak rendőrök, akik a pálya előnyeit ecsetelték. - Azért mégiscsak más járőrként vagy épp bűnügyi felderítőként dolgozni, mint reggel hattól délután négyig egy gyárban, a futószalag mellett, vagy épp negyven fokos hőségben egy építkezésen – mondták. Arról most még nem gondolkoznak, vajon más lesz-e a nézőpontjuk, ha a fizetésből nemcsak magukat, hanem a családot is el kell tartani. Ebből a szempontból nem tűnik rossz húzásnak, hogy a Belügyminisztérium épp a felvételi időszak előttre időzítette a hivatásosoknak december végén kiutalt egyszeri, bruttó félmillió forintos juttatást – ez a szervezők szerint is feldobta az érdeklődést a mostani, de már az azt megelőző nyílt napon. Miskolcon most abban reménykednek, hogy a tavalyi 160 jelentkező helyett legalább kétszer annyian töltik majd ki a felvételihez szükséges jelentkezési lapokat, s ha nem is tér vissza a fénykor, amikor több mint ezren jártak ide, de legalább nem konganak majd az ürességtől a hatalmas létesítmény falai.