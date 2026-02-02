Eltüntették, majd visszahozták a lex Gyöngyöspatát

Kikerült a köznevelési törvény parlamentnek benyújtott módosító tervezetéből az a javaslat, amely törvényi szinten is megerősítette volna: ne csak pénzbeli kártérítést kaphasson az, aki nem jutott megfelelő oktatáshoz, hanem oktatási, felnőttképzési szolgáltatást is megítélhessen számára a bíróság. Később Horváth László a közmédiában bejelentette: ő maga egy újabb törvényjavaslatban benyújtotta a módosítót.