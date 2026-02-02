A hirtelen lezúdult csapadék miatt Nógrádsipeken is villámárvíz alakult ki.
A 11 évvel ezelőtti gyöngyöspatai eset miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága már másfél milliós kártérítést is megítélt a feljelentést tevőnek.
Fél év telt el azóta, hogy a gyöngyöspatai iskola egykori roma diákjai közül hatvanan kártérítést kaptak a magyar államtól az évekig elszenvedett szegregáció miatt. A helyszínen járva kiderült: legtöbben házfelújításra költöttek, de volt, aki autóvezetői tanfolyamra is beiratkozott.
A ház lefestésére, új tetőre vagy épp kerítésre költenék a szegregáció miatt kapott kártérítési pénzt az érintett roma családok. Már, ha az önkormányzat hagyja.
2015-ben indították a kártérítési pert, vagyis onnantól számítva kamat is jár a megítélt összeg után.
A támogatás indokát nem részletezi a kormányhatározat – a pénzt „a kötelező feladatokra” kapja a város –, de az összeg megegyezik azzal, amelyet jogerősen megítéltek a gyöngyöspatai roma családoknak szegregáció miatt.
Horváth László közölte: a tervek szerint augusztus végéig két részletben minden érintetthez el fog jutni az összeg.
Csütörtökön még úgy tűnt, visszakozik a kormány, és letesz a nagy vitákat kiváltó törvénymódosításról, ami előírja, hogy ne csak pénzbeli kártérítést kaphasson az, aki nem jutott megfelelő oktatáshoz. Aztán jött Horváth László.
Kikerült a köznevelési törvény parlamentnek benyújtott módosító tervezetéből az a javaslat, amely törvényi szinten is megerősítette volna: ne csak pénzbeli kártérítést kaphasson az, aki nem jutott megfelelő oktatáshoz, hanem oktatási, felnőttképzési szolgáltatást is megítélhessen számára a bíróság. Később Horváth László a közmédiában bejelentette: ő maga egy újabb törvényjavaslatban benyújtotta a módosítót.
Hiába a kormányzati tiltakozás, a Polgári Törvénykönyv nem ismer kivételt.
Jogszabályba foglalják, hogy ne feltétlenül pénzbeli kártérítés járjon annak, aki nem jutott megfelelő oktatáshoz – tudta meg lapunk.
Április 15-én tartották volna meg az elkülönítve tanított roma tanulók ügyében folytatott pert, de a járvány közbeszólt. A bíróság ettől még döntésképes.
A roma diákokat mintegy százmillió forint illetné meg – a kifizetés ellen ódzkodó kormánypárt az összeg hetedét költötte el egy balatonfüredi hotelben.
A Gyöngyöspatáról szóló hírekhez képest egészen más világba csöppenünk, ha a helyi esélyegyenlőségi programot olvassuk.
Még a jogerősen megítélt kártérítéseket sem fizeti ki a kabinet az elítélteknek. A törvény veszélyezteti a jogbiztonságot.
Elutasította a gyöngyöspatai ügyben a kormányfő ellen tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészség.
Több ezren vettek részt vasárnap délután a „Szabad Bíróság! Szabad Gyöngyöspata!” címmel meghirdetett demonstráción. A tüntetés résztvevői a Nyugati pályaudvartól a Parlamentig vonultak.
A Kúria nem cseléd és nem szolga, hanem független igazságszolgáltatási fórum – hangsúlyozta Setét Jenő. Iványi Gábor kiemelte: a nemzeti konzultáció körülbelül másfél milliárd forintba kerül, ami 15-ször nagyobb összeg, mint amit a szegregált családoknak ki kellene fizetni.
Félóra-órával a telefonos egyeztetések után jelezték, hogy nem tudják teljesíteni a megrendelést.
Hát persze hogy a Soros-hálózat. És még Soros, Soros, Soros, Soros.
"Szakmai meggyőződésünk azt követeli, hogy felhívjuk a Kormány figyelmét a romák és nem romák együttélését próbára tevő nemzeti konzultáció veszélyeire" - írják nyílt levélben.