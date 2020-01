Meghosszabbították a szerbiai magyar bérgyilkos letartóztatását

A nem jogerős végzés szerint a csantavéri születésű szerbiai magyar bérgyilkos újabb három hónapig maradhat rács mögött.

Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel azt közölte: a főügyészség azért kérte a kényszerintézkedés meghosszabbítását három hónappal, mert szerintük csak így biztosíthatják a gyanúsított eljárásbeli jelenlétét, és zárhatják ki a bizonyítás megnehezítését és a bűnismétlést. A nyomozási bíró meghosszabbította a letartóztatást, ám a végzés a védelem fellebbezése miatt nem végleges - tartalmazza a közlemény. A Fővárosi Törvényszék tavaly júliusban számolt be arról, hogy beismert egy gyilkosságot a terhére rótt cselekmények közül az a Prágában elfogott férfi, akit a bíróság letartóztatásba helyezett. A gyanúsított ügyvédje a beismert gyilkossággal kapcsolatban jogos védelemre hivatkozott. D. Csabát nemzetközi elfogatóparancs alapján március 1-jén egy prágai szállodában fogták el a cseh hatóságok, és július 18-án átadták a magyar rendőröknek. A rendőrség tavaly július 19-én közölte: előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés és csalás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást D. Csaba szerb-magyar kettős állampolgár ellen. Emellett több másik emberölési ügyet is vizsgálnak. A 38 éves férfi a gyanú szerint tavaly július 30-án Amszterdamban megölt egy horvát, szeptember 19-én pedig Rákospalotán egy 49 éves magyar férfit. Az adatok szerint a gyanúsított 2018 szeptemberében 11 kiló kokaint kínált eladásra egy magyar vállalkozónak, akivel egy bevásárlóközpont mögött, a Szilas-patakhoz vezető murvás úton találkozott. A gyanúsított kokain helyett édesítőszert tett az egyenként 1 kilós csomagokba, amelyeket autóval vitt a találkozóra. Amikor a sértett a gépjárműbe hajolva ellenőrizni akarta a csomagokat, D. Csaba fejbe lőtte, majd a holttestet a Szilas-patakba húzta. A gyanú szerint a férfi 2018. július végén Amszterdamban egy kávézóban előre kitervelten fejbe lőtt egy horvát állampolgárt, aki belehalt sérülésébe. A holland hatóságok felajánlották a magyar hatóságoknak a büntetőeljárás lefolytatását, amit a Legfőbb Ügyészség elfogadott. D. Csaba tavaly júliusban a nyomozási bíró előtt beismerte a Magyarországon elkövetett emberölést, de a csalás bűntettét tagadta, a Hollandiában elkövetett emberöléssel kapcsolatban pedig nem tett vallomást. A gyanúsított védője a magyarországi gyilkossággal kapcsolatban azt fejtegette, hogy védence jogos védelmi helyzetben cselekedett, és kérte, hogy a bíróság óvadék megállapításával helyezze őt szabadlábra. Sajtóinformációk szerint D. Csaba Szerbiában és Spanyolországban is követett el bűncselekményt. Tavaly márciusi elfogásakor a rendőrség azt közölte: a férfi ellen három ország is elfogatóparancsot adott ki. Szerb sajtóorgánumok beszámolója szerint az amszterdami és budapesti gyilkosságok mellett a férfi Belgrádban is követett el emberölést.