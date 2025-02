Kiderült! Az összes gyermekét éheztette az anya

A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte a másfél hete elhunyt gyöngyösi kislány szüleit. Bár az anya és az apa is azt állította, rendesen ellátták gyermeküket, már az orvosszakértői vélemény is kimondta, hogy halálra éheztették a gyereket. Az anyának korábbi kapcsolataiból is születtek gyerekei, velük is voltak hasonló problémák, melyekről a hatóságok is tudtak.