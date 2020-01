Simonka Facebookon üzent az ellene vallóknak

Megfélemlítést és nyomásgyakorlást emleget.

A költségvetési csalással vádolt fideszes parlamenti képviselő a mai, harmadik tárgyalás után úgy kezdte posztját: "Ma négy vádlott próbált meg úgy menekülni a büntetőeljárás alól, hogy a kedvező ítélet érdekében a vádiratban leírtakat elismerte. A négy ember által tett nyilatkozatot a bíróság viszont nem fogadta el. (...) Szerintem a megfélemlítés és nyomásgyakorlás hatására próbáltak elismerni olyan dolgokat, amelyekről fogalmuk sem volt." Az ügyészség szerint a Simonka rendelkezései szerint lebonyolított beruházásokkal okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1,4 milliárdot. A csütörtöki tárgyaláson a 33 vádlottból összesen nyolc ismerte be bűnösségét, négyen egyezséget is kötöttek. Simonka szerint akik terhelő vallomást tettek rá, azok a korábbi büntetéseik következményei elől menekültek, mert priuszuk van. Az Index emlékeztet, hogy a keddi első tárgyalási napon Simonka kezdeményezte, hogy küldjék ki a hallgatóság közül az ott ülő Hadházy Ákost és a jelenleg újságíróként dolgozó Bod Tamást, az Együtt Békés megyei szervezetének elnökét - aki 2016-ban feljelentést tett Simonka ellen -, mondván, majd később tanúkénti kihallgatásukat fogják kezdeményezni. Bodék erre úgy reagáltak Facebookon, hogy "meglepő és mulatságos". Simonka mai Facebook-posztjában azt válaszolta: "Hadházy Ákos és Bod Tamás tanúkénti idézése azért szükséges, mert a nyomozati szakaszban olyan szabálytalanságok történtek, amelyekre fény fog derülni többek között az ő tanúvallomásaik meghallgatása után. Hogy meglepőnek és mulatságosnak tartják az idézésüket? Azt elhiszem, hogy meglepődtek, de kíváncsi vagyok rá, hogy a végén is mulatozni fognak-e." Majd azzal zárja posztját: "Sokan érdeklődnek a vagyonnyilatkozatom és a zár alá vételek felől. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a valóságnak megfelelő a vagyonnyilatkozatom, a zár alá vételt törvénytelennek tartjuk és kérjük azok feloldását."