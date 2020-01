Titokban készíthetett egy saját Nemzeti Alaptantervet a Maruzsa-féle államtitkárság is

Bár sok városban győzött az ellenzék ősszel, a falvakban változatlanul működik a menekültekkel riogató kormányzati kommunikáció, emiatt ott töretlen a Fidesz népszerűsége.

– Orbán megvéd minket a migránsoktól – Csóka Sándor így összegzi, hogy miért népszerű a Fidesz a falujában. A 42 éves férfi a 230 lelkes, dél-baranyai Piskón él, ahol a 2018-as parlamenti választáson a helybéliek 96 százaléka a kormánypárti jelöltekre szavazott. Aztán 2019-es uniós voksoláson résztvevő valamennyi piskói a Fidesz-KDNP listáját ikszelte be. Csóka Sándor magányosan él, egy fakitermelő cégnél dolgozik, alkalmi munkásként napi 9-10 ezer forintot kap kézhez, ami errefelé meglehetős jövedelemnek számít, hisz Piskón az aktív korúak harmadának csak közmunka jut. A piskóiak többségének nincs piacképes szakmája, a környéken alig van munkahely, a közeli városokba busszal bejutni a reggeli munkakezdésig bajos, így sokaknak csak a bizonytalan napszám marad. Amikor arról kérdezem Csóka Sándort, hogy szerinte valóban kell-e itt félni a migránsoktól, akkor ő elbizonytalanodik:

– Nem is tudom. De ugye mit lát az ember a tévében? Azt, hogy a migránsok mindenütt cirkuszolnak, lopnak, gyilkolnak. Erről beszél az M1, a Hírtévé meg a Duna. Biztos van benne valami.

– Maga látott már menekültet? – vetem közbe.

– Még nem, ide nem jönnek. Itt ellopni sincs mit. A férfi a házától kőhajításnyira lévő rejtélyes kinézetű, kicsi dombra mutat. Mint kiderül, az ember magasságú, gazzal benőtt halom egykor ház volt, de 10-15 éve leégett, a romok maguk alá omlottak. A tulajdonos eladta az ingatlant, s az új gazda csak a mögötte levő egyhektáros kertet hasznosítja, tavaly tököt termelt rajta. De a lakott házak állapota is többnyire siralmas, a száz éves, egykor tehetős családoknak otthont adó porták falai átnedvesedtek, megrepedtek, lehullt róluk a vakolat, a repedt üvegű ablakokat leszakadt redőny takarja, sok épület teteje megroppant, ereszcsatornája hiányzik, az ólak dülöngélnek, jószág talán sehol sincs.



A Piskón élő Csóka Sándor szerint hozzájuk nem mennek migránsok Fotó: Csortos Szabolcs

A szegénységen túl még az a közös a piskóiakban, hogy valamennyien tartanak a menekültektől. Az egyik legroskatagabb házban lakik Gabriella két kicsi gyermekével és férjével, aki a közeli Hegyszentmártonban, sertéstelepen dolgozik, és bár szombat délután van, a férfinek ilyenkor is ott kell szolgálnia: – A migránsok bármikor jöhetnek, bemondta a tévé, és az nem hazudik – vélekedik a madárcsontú fiatalasszony, majd hozzáteszi: – Valaki már itt is látott migránst. – Mikor történt ez, és ki látta őket? – lököm tovább a szót. – Azt nem tudom. Csak hallottam valakitől, hogy valaki már látott itt valahol egyet.

A dél-baranyai falvakban kérdezhetek bárkit, mindenki azzal magyarázza a kormánypártok népszerűségét, hogy ők nem engednek menekülteket az országba. Az egyik Dráva menti község független polgármestere – nevét nem adva – azért megemlíti, hogy a Fidesz sokat tett a falvakért, a közmunka-program errefelé ezreknek biztosított megélhetést, jó az is, hogy ingyen kapják a gyerekek a tankönyveket, meg jó a családtámogatási rendszer. Ideérve azonban hirtelen vált: – De nem ettől szavaznak a Fideszre a falusiak, hanem a migránsok miatt. Hogy a Fidesz kerítést épített, és nem engedi ide a migránsokat. – A többi párt se akar migránsokat idecsalni vagy betelepíteni, legfeljebb arról beszélnek, hogy a migránsoknak is jár az emberséges bánásmód – jegyzem meg. A polgármester legyint: – Itt mindenki úgy tudja, hogy a többi párt idehozná a menekülteket. Főleg a Gyurcsány. A falunkban mindenki a kormánytévék híradóját nézi. De hát másnak nem igen van híradója. Az RTL-nek van, de abban csak a bűntényekről beszélnek.



Piskó egyik legroskatagabb házában lakik Gabriella két kicsi gyermekével és férjével Fotó: Csortos Szabolcs

A 220 lelkes Lúzsok utolsó házának kapujában Gyócsi Györgyné arra vár, hogy ideguruljon az öt portányira álló, ütött-kopott, fehér furgon, a mozgóbolt. A 66 éves asszony közben elmondja, hogy ő és férje egykor a helyi téesz tehéntelepén dolgoztak. A pár egy fiút nevelt föl, az ötven méter hosszú vályogház, amiben laknak a téesz gazdasági épülete volt, kétszáz éves, a kárpótláskor kapták meg, és kialakítottak benne két önálló lakást. Gyócsinét is arról kérdezem, miért kedvelik a faluban a Fideszt: – Nézze, az én szüleim elváltak, anyám egyedül nevelt minket. Négyen voltunk testvérek, és telt valahogy mindenre. A Kádár idején sokan így éltek. A Fidesz is odafigyel a szegényekre, ahogy a Kádár, ezért szavaznak rá sokan. Igaz, a nyugdíjam kevés, 84 ezer forint az emelés után is, de nem panaszkodom, megvagyunk. Van 17 tyúkom, abból kilenc tojik, de nyáron majd több tojásom lesz. – Akkor nem is a migránsozás miatt volt itt a Fidesznek nyolcvan százaléka? – állítom meg szavait. – Jaj, dehogynem! Attól ilyen erősek, hogy az embereket riogatják a migránsokkal. – Maga szerint alaptalanul? – Azt nem tudom, az emberek elhiszik. Én nem félek a migránsoktól, még az ajtónkat se zárom. Később megtudom az asszonytól, hogy három unokája van, s a két nagyobb Amszterdamban él, segéd- és betanított munkásként dolgoznak. – Ők már nem jönnek haza – állítja Gyócsiné. – Az albérletük 900 euró, de telik rá, mert az órabérük tíz euró. Amszterdam gyönyörű. A harmadik unokám is odakészül. – És az unokák mit mondanak, kell-e félni a migránsoktól? – Dehogy kell félni. Hollandiában béke van és jólét. – Pedig ott azért akad migráns. Lúzsokon sose volt, mégis félnek. – Ez így van. – Mit gondol, miért van az, hogy Budapesten és több megyeszékhelyen már nem a Fidesz nyert az önkormányzati választáson? – Hát ott már nem félnek annyira a migránsoktól. A városi emberek mások. Ott nemcsak azt hallják meg, hogy félni kell a migránsoktól, hanem azt is, hogy a fideszesek lopnak. Amúgy a szocialisták is loptak, de az már régen volt, most a fideszesek lopnak. Aki felkapaszkodik a politikában, az mindjárt elkezd lopni. Ezért vesztett a Fidesz Pesten. Mehetek bármelyik környékbeli aprófaluba, azt tapasztalom, hogy az emberek többsége biztos abban: csakis a kormánypártok védik meg őket a migránsoktól, a többi párt „nyakukra hozná” őket. A kérdezettek úgy tudják, hogy ma is ugyanannyi migráns jön, mint négy éve, csak épp a kerítés meg Orbán keménysége miatt elkerülik az országot. Megemlítem, hogy 2015-ben csaknem százszor annyian jöttek errefelé, mint 2019-ben, s ez főleg azért van így, mert a menekültek be se jutnak már a Balkánra. Kétkedve vagy elutasítón fogadják szavaimat. A jelek szerint a négy éve tartó migránsos kampányt a kormánymédia továbbra is sikeresen „melegen” tartja. A hiricsi kocsma vendégei is maradéktalanul hisznek a kormánymédiának. Ez várható is volt: a 2018-as parlamenti választáson 81, a tavalyi az uniós voksoláson a szavazók 93 százaléka támogatta a Fideszt és szövetségesét. A 20 négyzetméteres ivó négy asztalából egyiknél ülnek csak, középkorú férfiak söröznek jókedvűen. Számukra sem kérdés, hogy egyedül Orbán képes megvédeni az országot a migránsoktól, ezért kell rávoksolni. Ők se szeretnék, ha akár csak egy menekült is megpróbálna letelepülni a 230 lelkes faluban. Szerencsére eddig nem is jött egy se. Velem viszont kedélyesek, vendégszeretők, egymással versengve hívnak meg egy koccintásra. Lajos, a feleségével, Máriával viszi a kocsmát. Az 57 esztendős férfi és asszonya hibátlanul felmondja a négy éve rögzült kormányleckét a migránsokról. – Miféle menekültek ezek? – kérdezi Mária. – Jó ruhákban, Nike cipőben jönnek, drága mobiltelefonnal. Beteszik a csónakba a gyereküket, hát nem féltik őket a tengeren?

A hiricsi kocsma vendégei is maradéktalanul hisznek a kormánymédiának Fotó: Csortos Szabolcs

Magyarmecskén, az egyik ház előtt nagyapa, apa és fia fát fűrészelnek. – Fideszesek vagyunk – ismeri el 42 éves apa, aki az önkormányzatnál festőként dolgozik. – Ne kérdezze, miért lettünk azok! Azok lettünk, és kész. A férfi felkap egy tuskót, és indulna, de megállítom: – Jobb lett a Fidesztől az ország? – Nekünk régen se volt jó – feleli -, nekünk mindig csak a munka és szegénység jutott. A férfi – kérdéseimre válaszolva – végül elismeri, hogy a Fidesz ebben a 300 lelkes faluban is a migránsozással állította maga mögé az embereket. Aztán ő és fia otthagy a 61 éves nagypapával, aki Nándiként mutatkozik be. Megtudom tőle, hogy 2010-ig a pécsi Elcoteq-nél volt szalagmunkás, a gyár bezárása óta pedig közfoglalkoztatott Mecskén. – Ne kérdezzen a migránsokról, én nem politizálok – mondja hosszan szemembe nézve. – Jehova tanúja vagyok, és azt mondom, hogy a Biblia két parancsot adott. Az egyik, hogy szeresd a mindenható istent, a másik, hogy szeresd embertársaidat! Vagyis a feleségünket, a gyermekeinket és minden embert, őket is úgy kell szeretnünk, mint önmagunkat. A migránsokat is. Mindannyian Ádámtól és Évától származunk, ők is, mi is. Az emberek azt mondják, tisztelik az istent, de tetteikből látszik, hogy ez nem igaz, nem tisztelik. Elköszön, és beindítja a fűrészt. Sietni kell, lassan teljesen besötétedik.