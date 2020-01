Csabai László kapta a Mészöly Miklós-díjat

Lengyelországban a jobboldali sajtó – és részben a politikusok is – támadják legújabb Nobel-díjas írójukat. Épp úgy, ahogy magyar elvbarátaik gyalázták Kertész Imrét húsz éve.

A kultúra teremtője különdíjat kapott a Polityka hetilaptól Olga Tokarczuk írónő december 14-én. A díj elnyerése óta egymillió kötetét vették meg a lengyel könyvesboltokban, de az élete nem lett könnyebb. A napokban bejelentette közösségi oldalán, hogy pihenésre van szüksége, nem számítsanak nyilvános megjelenéseire nyár előtt. Tokarczuk rengeteg elismerést, szeretetet kap hazájában, de szinte ugyanannyi gyűlöletben is részesül. Hogyan viseli el ezt? – kérdezték egy minapi olvasói találkozón, amelyről a szervező Gazeta Wyborcza napilap számolt be. Alvászavarai lettek a bejelentés után, s nehezen viseli a túlzott figyelmet – mondta. Az ünnepek előtt szinte álruhában ment vásárolni – lelepleződött. Egyelőre a férje végzi a bevásárlásokat – árulta el. Nem ő az első lengyel Nobel-díjas irodalmár, aki hasonló gyűlöletkampányt tapasztal, emlékeztetett a Wislawa Szymborska ellen indított húsz évvel ezelőtti politikai hajszára. „Szymborska katasztrófának nevezte Nobel-díját, keresem a szót, amely kifejezhetné a változást. Talán a ’vérengzés’ szó stimmel. Próbálok hozzászokni a helyzethez”. Az írónőt sokkolta, hogy akaratlanul celebbé lett, s megdöbbentette, hogy személye politikai céltáblává lett szélsőjobboldali médiában. Przemyslaw Czaplinski irodalomtörténész, poznani egyetemi tanár szerint nem meglepő, hogy ebben a nyilvánosságban fellépő támadók nem ismerik műveit, csak hallomásból tudnak róla, s Tokarczuk személyét, feltételezett származását támadják, nem pedig műveinek tartalmát. Mivel támadják az írónőt? Azzal például, hogy Tokarczuk elutasította a lengyelországi menekültellenes politikát és jobboldali hisztériát. Hol vannak a keresztény értékek, hol van itt a testvéri szeretet? Miért kell bűnnel vádolni azokat, akik mindenüket elveszítették? – kérdezte a Gazeta Wyborczában. A szemére vetették azt is, hogy fellép az állami történelemhamisítással szemben. „Kitaláltuk magunknak a toleráns Lengyelországot, amely nem tett semmi rosszat a kisebbségeinek. Miközben rettenetes dolgokat követtünk el, mint gyarmatosítók, (Ukrajna és Fehéroroszország népei feletti lengyel uralomra gondolhatott a 17-19 században), akik az ukrán parasztokat rabszolgaként tartották, gyilkoltuk a zsidókat. Azt is sérelmezték, hogy személyében támadta környezetvédelmi minisztert, aki erdők kivágását és a vaddisznók tömeges kilövését engedélyezte. Agnieszka Holland rendezte a Teríték című filmet, amelyben vadászok titokzatos halála ügyében nyomoz egy idős hölgy. A film Tokarczuk magyarul is olvasható Hajtsd ekédet a holtak csontjain át című öko-thrillerje alapján készült. Végül nehezményezték, hogy Tokarczuk hangosan tiltakozik a kötelező vallásoktatás ellen. „A mai zűrzavaros világban azt tapasztaljuk, hogy valláson alapuló ideológiák a saját rendjük bevezetésére törekednek. Ez pedig lényegében a kizárás rendje: a nők, az idegenek, a másként gondolkozók kizárásáé.” – nyilatkozta az írónő, aki szerint ennek a törekvésnek csak a világi állam képes ellenállni. A PiS, a jobboldali kormánypárt ebben a helyzetben kétarcú – mondta a Népszavának Jacek Pawlicki, a Newsweek Polska szerkesztője. Az elnök és a miniszterelnök nyilatkozatban üdvözölték a Nobel-díjat, de a párt véleményét az írónőt támadó sajtómunkások tükrözik. Nem akarnak újabb kultúrharcot kezdeni, de alapjában elutasítják azt, amit képvisel. Ez kiderült a szejm kulturális bizottságának ülésén, ahol a díjat üdvözlő nyilatkozat-tervezetről vitáztak. Az ülésen, amiről az OKO internetes portál számolt be, megjelent egy szélsőjobboldali szejm-képviselő, aki Tokarczuk regényeit hamisítványnak, rágalomnak, hazugságnak nyilvánította, az írónőt pedig lezsidózta, mivel a díjat odaítélő értékelésben az áll, hogy a zsidó etika is helyet kap műveiben - állította Grzegorz Braun. Ezek után megszólalt Marek Suski a kormánypárti bizottsági alelnök. Kifejtette, hogy Tokarczuk hamis képet mutat be a lengyel múltról és valóságról, amikor a rasszizmusról, antiszemitizmustól, gyarmati elnyomásról ír. Közben persze tehetséges, ezért veszélyes író. Olyan veszélyes, mint a hajdan népszerű sorozatok, a Négy páncélos és a kutya, vagy a Kloss kapitány voltak. Ezek is hamisan ábrázolták a lengyel-szovjet viszonyt, nyilatkozta ki a kormánypárti kulturkorifeus. A lengyel irodalomnak öt Nobel-díjasa van: Henryk Sienkiewicz, Wladyslaw Reymont, Czeslaw Milosz, Wislawa Szymborska és Olga Tokarczuk.