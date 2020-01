Matolcsy szerint teljesen rendben van, hogy az MNB több mint tízmilliárdért kétszer is megvette ugyanazt az épületet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között valószínű, de hajnalban északnyugaton már enyhébb idő lesz.

Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Vasárnap erősen felhős vagy borult, keleten továbbra is párás, ködös idő várható, a felhőzet átmeneti felszakadozására a Nyugat-Dunántúlon, esetleg északkeleten lehet számítani. A Dunántúlon és a Duna bal partján fekvő részeken többfelé is gyenge havazás valószínű, a halmazállapot azonban napközben a nyugatabbi területeken átvált havas esőre, esőre. Délutánra jórészt ez a gyenge csapadék is megszűnik. Többnyire gyenge marad a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, sőt meg is erősödik az északi szél. A tartós, sűrű köd miatt a fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között valószínű, de hajnalban északnyugaton már enyhébb idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 1 és 5, a Dunától keletre +1 és -2 fok között alakul.