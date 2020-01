Eltávolították Pokorni Zoltán nagyapjának nevét az emlékműről

A salgótarjáni képviselő levonta a morális tanulságokat.

Lemondott minden tisztségéről és a párttagságát is felfüggesztette Turcsány László fideszes képviselő, aki múlt héten egy salgótarjáni halálos baleset áldozatáról posztolt fotót Facebook-oldalán, majd letörölte azt. A politikus a 3100.hu -hoz juttatta el közleményét, amiben azt írta: "az elmúlt pénteken helytelenül cselekedtem egy tragikus baleset kapcsán. Ennek levontam a morális tanulságait és a következő döntéseket hoztam meg. A mai nappal lemondtam Salgótarján Megyei Jogú Város Fidesz-KDNP frakciójának vezetéséről, kiléptem a frakcióból, lemondtam egyéni képviselői mandátumomról és felfüggesztettem párttagságomat. Döntésemről tájékoztattam a Fidesz helyi vezetőségét". Mint ismert, pénteken este Salgótarjánban, a Rákóczi úton elütöttek egy gyalogost. A 24 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A képviselő másodikként ért oda a cserbenhagyásos balesethez, a baleset okozóját később elfogták , de abban is volt csavar, ugyanis az elkövető egy barátjára próbálta terelni a gyanút , akit ez alapján a rendőrség le is tartóztatott. Turcsány László saját elmondása szerint az elsők közt ért a helyszínre, majd telefonjával fotót készített az áldozatról és azt kegyeletsértő módon, kitakarás nélkül feltöltötte a Facebook-profiljára. Szombaton az ATV-nek arról beszélt, sajnálja a történteket, az a gondolat vezérelte, hogy mielőbb meg lehessen állapítani, ki volt a balesetet szenvedett személy, a mentők kiérkezésekor a feltöltött fotót törölte. A 3100.hu cikke szerint Turcsány László 2002-től aktív szereplője a helyi közéletnek, a megyeszékhely közgyűlésének 2010-től volt folyamatosan tagja. A testületbe 2010-ben, 2014-ben és 2019-ben is bekerült. Lemondása következtében a választókerületben időközi választást kell kiírni.