Heti abszurd: Játék határokkal

„Make America Hungary Again?” – ezzel a címlappal emlékezett meg rólunk július 4-én a The New Yorker magazin, a republikánusok által lelkesen licenszelt illiberalizmusra utalva, itthon pedig már több mint negyvenkétezren jelezték a Facebookon, hogy részt vesznek Orbán Viktor megkoronázásán jövő január 24-én, a Duna jegén, feltéve, hogy lesz még valaha jég, de akkor legalább ellenzéki jégtörők is jöhetnek.