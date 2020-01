A kormány nagy hangon bejelentette a börtönkártérítések kifizetésének felfüggesztését, aztán nem ezt tette

Orbán szólította fel az Igazságügyi Minisztériumot, hogy a jogszabályok által biztosított legvégső időpontig húzzák el a megítélt kártalanítások kifizetését. Eddig is éppen ezt csinálták.

kormányhatározat megjelenése után a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden. A közlemény egy bizonyos "börtönbiznisz" megállításáról ír, ami létét a kormány bizonyítékokkal meg sem próbálta még alátámasztani. Mégis azt állítják, többmilliárdos pénzügyi iparágról van szó. A Magyar Közlönyben megjelent határozat azonban nem éppen erről szól:

"a Kormány álláspontja szerint a börtönzsúfoltságra hivatkozással elindított kártalanítási eljárásokat egyes elítélt bűnözők és segítőik visszaélésszerűen, a saját meggazdagodásukra használják fel, amely joggal sérti a társadalom és különösen a bűncselekmények áldozatai igazságérzetét, ezért ennek megakadályozása azonnali cselekvést követel".

Ami az áldozatokat illeti, a kártérítésként kifizetett összeget valójában a legtöbbször ők és családtagjaik kapják: a magyar törvények szerint a megítélt pénzből mindenek előtt a végrehajtó levonja az elítélt áldozatainak járó kártalanítást. Arról pedig a Magyar Helsinki Bizottság közleményben írt korábban, hogy tudomásuk szerint az eddigi 12 ezer kártérítési ügy egyikében sem kapott pénzt egyetlen civil szervezet sem . Ebből az következik, hogy a Fidesz-KDNP hazugságot állított abban a közleményben, amiben a "Soros-hálózat" "dörzsölt ügyvédeit" teszik felelősség a "börtönbizniszért". A "nyerészkedő" ügyvédek emlegetése a Magyar Ügyvédi Kamarának is sok volt , az uszítást hétfőn a leghatározottabban visszautasították. A kamara elnöksége szerint "mindez rombolja az igazságszolgáltatás tekintélyét és az állampolgárokat arra sarkallhatja, hogy jogerős hatósági, bírósági döntések végrehajtását megtagadják".

A felfüggesztés az Orbán Viktor miniszterelnök által szignált határozat alapján a gyakorlatban azt jelenti: a kormány felhívja Varga Judit igazságügyi minisztert, hogy



a jogszabályok által biztosított legvégső időpontig húzzák el a megítélt kártalanítások kifizetését; és

Vargáék vizsgálják felül a szabályozást, majd jelentsenek az eredményeikről.

Nincs szó tehát arról, hogy a kormány a jogerős bírósági ítéletek ellenére is megtagadna a kártérítés kifizetését, csak addig húzzák, amíg lehet. Karsai Dániel alkotmányjogi, emberi jogi ügyekkel foglalkozó ügyvéd az Indexnek azt mondta, hogy a kormányhatározatban szereplő mondat pontosan azt jelenti, hogy a minisztérium a határidő végén fog fizetni, ami eddig is a gyakorlat volt. "A megjelent kormányhatározat alapján a leghatározottabban azt mondhatjuk, hogy nem függesztették fel a kifizetéseket".



A szabályozást, ami a túlzsúfolt, rossz börtönkörülmények miatt lehetővé teszi a kártérítés fizetését, ugyanolyan hatalmi önkénnyel vezette be az Orbán-kormány, mint ahogy most felszámolhatja. Korábban a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, Kádár András Kristóf emlékeztetett arra: a kártérítés fizetését lehetővé tevő módosítást a Fidesz terjesztette elő 2016-ban, majd a kétharmad szavazta meg

Közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt is hangsúlyozza: "a társadalom nem azért küldi a bűnözőket a börtönbe, hogy ott meggazdagodjanak és milliomosokká váljanak". Ez rávilágít a döntés egy másik problematikus pontjára: a büntetés-végrehajtást a megtorlás eszközeként állítja be. Holott az szólhatna a rehabilitálásról, azaz hosszú távon a további bűnelkövetések megelőzéséről is.



A közlemény csak az áldozatok igazságérzetét emlegeti. Arra nem tér ki, hogy a kormány pontosan mit is vár a döntéstől, ami leginkább talán arra alkalmas, hogy - a gyöngyöspatai romáknak a szegregációért megítélt kártérítés elakasztásával együtt - esetleg egymásnak ugrassza az ellenzék jobboldali és liberális szavazóit.