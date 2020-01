Öntömjénezés és dorgálás Davosban

Néhány órán belül lépett színpadra az idei Világkereskedelmi Fórum két legnagyobb érdeklődésre számon tartó meghívottja - Donald Trump és Greta Thunberg.

A 73 éves amerikai elnök és a 17 éves svéd klímaaktivista között nem is lehetne nagyobb a kontraszt, kiváltképpen a tanácskozás témájának megtett éghajlatváltozás tekintetében. Trump az Egyesült Államok kilépését kezdeményezte a párizsi klímamegállapodásból, míg Thunberg többek között azért tüntet világméretű mozgalmával, hogy minden ország tartsa be az egyezményben tett vállalásait. A kettejük közötti nézetkülönbségek most mégsem ütköztek ki olyan hangsúlyosan. Részben azért, mert Donald Trump inkább egy kampánybeszédnek beillő monológot tartott: saját kormányzati sikereként számolt be a jól teljesítő amerikai gazdaságról és arról, hogy az Egyesült Államok kőolaj- és gázexportőrré vált. Öntömjénezésével párhuzamosan a világ legnagyobb hatalmának vezetője azért nem tudta megállni, hogy ne tegyen megjegyzést a klímavédelemért kampányoló fiatal aktivistákra - köztük Greta Thunbergre. Azt mondta, hogy nem a borúlátásnak, hanem a bizakodásnak van itt az ideje, ezért el kell utasítani a “végzet örökös prófétáit”, akik “apokalipszist jósolnak.”

Greta Thunberg hallgatja Trumpot Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Donald Trump azt is igyekezett bizonyítani, hogy - mint fogalmazott - “nagy híve a környezetvédelemnek.” Ennek jegyében közölte, hogy az Egyesült Államok is csatlakozik az ENSZ faültetési felhívásához - a világszervezet 1000 milliárd új fa telepítését tűzte ki célul a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. Greta Thunberg elismerte, hogy a faültetés hasznos, de arra figyelmeztetett: nem megoldás, hogy Afrikában erdőket telepítenek, miközben az Amazonast kivágják. Az ifjú aktivista ismét hangsúlyozta, hogy sürgető intézkedésekre van szükség a klímavészhelyzet megoldására. Csupán érintőlegesen kritizálta Trumpot, inkább a világ összes döntéshozójának egyaránt beolvasott. Tavalyi beszédére visszautalva megjegyezte: “az otthonunk továbbra is lángokban áll” és a politikai vezetők tétlensége “csak táplálja a tüzet”. Úgy vélte: hiába fogadta általános felháborodás azt a hírt, hogy az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből, a legtöbb ország továbbra mégsem teljesíti saját vállalásait. Elismerte, hogy az éghajlatváltozás felkapott téma lett, ám szerinte ez mégsem hozott lényegi előrelépést. A svéd aktivista elő is állt - előzetesen már ismertetett - radikális javaslatával: felszólította a kormányokat és vállalatokat, hogy ne fektessenek be több pénzt a fosszilis üzemanyagok felkutatásába vagy kitermelésébe. Greta Thunberg azzal próbálta elgondolkodtatni, a Davosba elzarándokoló politikai és gazdasági elitet, hogy arra kérte őket, cselekedjenek úgy, mint "akik mindennél jobban szeretnék saját gyermekeiket".