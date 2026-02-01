Mégsem tartják meg a gazdasági élet egyik legrangosabb eseményét

Eddig úgy tűnt, hogy a politikai és vállalati döntéshozók már személyesen is részt vehetnek az idei Világgazdasági Fórumon májusban Szingapúrban, de a továbbra is bizonytalan globális pandémia-helyzet keresztülhúzta ezt a tervet.