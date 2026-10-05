Szujó Zoltán nem indul újra az elnöki pozícióért a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) decemberi tisztújításán.
Fél évvel ezelőtt még azt mondta, folyamatosan leépítik a Forma-1-et.
Szujó Zoltán helyére a korábbi szakkomenntátort ültette a köztévé, így már ő közvetítheti a Formula 1 monacói nagydíját.
Most egy apró sérülés keletkezett a köztévé szövetén. Még nem tudjuk, foszlik-e majd tovább, vagy egyelőre minden marad a régiben.
A sportriporter a Twitteren is jelezte, Forma 1-es utazása hamarosan véget ér.
"Közpénzből indul az új sportcsatorna" címmel jelent meg tegnap cikk a Blikk című bulvárlapban - a Népszava értesülései szerint mindezt évek óta rebesgetik televíziós berkekben, és nem véletlenül nem történt mégsem egyetlen konkrét lépés a megvalósítás ügyében: racionális érvek nem szólnak az elindítása mellett. Ugyanakkor manapság az ésszerűség a legritkább esetben számít: ha valaki kitalálta az MTVA-ban vagy még följebb, hogy márpedig M5 néven új sportcsatorna kell ide, akkor történhet bármi, lesz új sportcsatorna Magyarországon.