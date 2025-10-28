Az esőzések miatt megáradt patakba csúszott férfiról úgy tudták, tapasztalt túrázó.
Emellett kapott egy kisebb büntetést a Hír TV is.
Lukács Viktor lájkolta Gulácsi Péter a magyar labdarúgó-válogatott kapusának bejegyzését, amiben a sportoló annyit kért, a közvélemény legyen megértőbb azokkal, akik nem a kormányzati narratíva által kijelölt határvonalon belül kívánják élni az életüket. A kattintás a kommentátor állásába kerülhetett.
Fél évvel ezelőtt még azt mondta, folyamatosan leépítik a Forma-1-et.
Héder Barna távozik az M4 Sport csatorna éléről november 1-től és nemzetközi sportjogi tanácsadóként folytatja munkáját. Helyét Székely Dávid korábbi szerkesztő veszi át.
A rendkívül gyér érdeklődés mellett zajló, alacsony színvonalú hazai NB I-es labdarúgó-mérkőzéseket is az egekig magasztalják a találkozókat közvetítő köztévében, ahol mától végre igazi futball is látható lesz, mivel kezdődik a csoportkör a Bajnokok Ligájában.
Az M4 Sport hivatalos weboldala február 26-ától már nem a telesport.hu címen érhető el - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).
Idén 5,4 milliárd forintot költ az egy hét múlva induló M4 Sport csatornára a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - írta a Világgazdaság.
Két hete lapunknak még cáfolta, csütörtökön viszont bejelentette az MTVA: jön a nemzeti sportcsatorna, és az M2 esti műsorsávjában a "nemzeti bulvár". Előbbi M4 Sport néven jövő nyártól sugározna, utóbbi már tavasszal megkezdené adását Petőfi TV néven. A közmédia nem csak korábbi információink egy részét erősítette meg, amelyeket korábban tagadott, de most azt is elismerte, hogy a más médiumok munkáját és munkatársait is rendre gyalázó Skoff Elza nevű mikroblog a közmédia hivatalos blogja.