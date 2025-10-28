Jön Habonyék bulvártévéje

Két hete lapunknak még cáfolta, csütörtökön viszont bejelentette az MTVA: jön a nemzeti sportcsatorna, és az M2 esti műsorsávjában a "nemzeti bulvár". Előbbi M4 Sport néven jövő nyártól sugározna, utóbbi már tavasszal megkezdené adását Petőfi TV néven. A közmédia nem csak korábbi információink egy részét erősítette meg, amelyeket korábban tagadott, de most azt is elismerte, hogy a más médiumok munkáját és munkatársait is rendre gyalázó Skoff Elza nevű mikroblog a közmédia hivatalos blogja.