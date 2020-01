Aki itthon szegénynek születik, az szegény is marad - Magyarország a társadalmi mobilitás zsákutcája

Varga Judit igazságügyi miniszter társadalmi egyeztetést kezdeményezett, a vonatkozó jogszabálymódosítások elérhetőek a kormany.hu-n. Cél, hogy ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani olyan elítéltet, aki szándékosan más életére tört.

Komoly szigorításokat vezetne be a kormány a feltételes szabadlábra bocsátás szabályozásának tekintetében. A cél az, hogy aki más életére tör, még feltételesen se szabadulhasson a börtönből. Varga Judit igazságügyi miniszter néhány hete, nem sokkal a tavaly decemberben történtután, hogy a kormány zéró toleranciát hirdet az erőszakkal szemben. A kormány tájékoztatása szerint a győri tragédiát vizsgáló jelentés feltárta, hogy a feltételes szabadlábra bocsátás szabályainak szigorítása szükséges. A kormany.hu-n megjelenta Büntető törvénykönyvet, a büntetés-végrehajtási törvényt és az egészségügyi törvényt is módosítaná. A javaslat értelmében teljesen kizárnák a legsúlyosabb bűncselekmények miatt kiszabott, határozott tartalmú szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Ugyanakkor szélesebb bűncselekményi körben – mint például a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények – a kizáró szabály mellett, kivételes esetekben lehetővé tennék, hogy a bíróság a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét továbbra is engedélyezhesse, igaz, csak kellően szigorú ellenőrzés mellett, egyedi mérlegelés alapján. Ilyen esetekben kötelezővé tennék a pártfogó felügyelet elrendelését, ahogy – a technikai eszközzel történő ellenőrzés mellett – az áldozatok védelmét szolgáló magatartási szabály megállapítását is. Az Igazságügyi Minisztérium javasolja annak bevezetését is, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének elbírálására irányuló döntési eljárás során a javaslatban meghatározott esetekben a mentális állapotra vonatkozó szakorvosi és pszichológusi véleményt, valamint az elítélt kiskorú gyermekével kapcsolatban a gyámhatóság véleményét is be kelljen szerezni. A tervezethez az észrevételeket január 27-ig várják. A törvényjavaslatot az Országgyűlés várhatóan a tavaszi ülésszakon fogja tárgyalni.